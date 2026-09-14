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В преддверии выборов обсудили вопросы защиты избирательных прав граждан

Новости
В преддверии выборов обсудили вопросы защиты избирательных прав граждан


Руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области принял участие в совещании в формате ВКС с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.

Участники обсудили вопросы взаимодействия в период подготовки и проведения выборов, которые состоятся 18–20 сентября 2026 года.

Особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав маломобильных граждан и людей с инвалидностью, граждан, находящихся в медицинских и социальных учреждениях, местах принудительного содержания, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Соблюдение избирательных прав граждан находится на постоянном контроле Аппарата Уполномоченного.


По вопросам, связанным с реализацией избирательных прав, работает «горячая линия»:
8 (917) 981-81-42
8 (8452) 26-32-26