В преддверии выборов обсудили вопросы защиты избирательных прав граждан

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Руководитель Аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области принял участие в совещании в формате ВКС с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой.Участники обсудили вопросы взаимодействия в период подготовки и проведения выборов, которые состоятся 18–20 сентября 2026 года.Особое внимание уделяется обеспечению избирательных прав маломобильных граждан и людей с инвалидностью, граждан, находящихся в медицинских и социальных учреждениях, местах принудительного содержания, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Соблюдение избирательных прав граждан находится на постоянном контроле Аппарата Уполномоченного.По вопросам, связанным с реализацией избирательных прав, работает «горячая линия»:8 (917) 981-81-428 (8452) 26-32-26