Фонд Юрия Лужкова наградил научные разработки молодежи

Финал Международного фестиваля «АртПром» подвел итоги всероссийского тура, охватившего 64 региона страны и направленного на развитие научно-технического творчества и привлечение молодежи к инженерным и технологическим профессиям. Финал фестиваля, состоявшийся 18 марта 2026 года в Москве в киноконцертном зале «Октябрь», был посвящен памяти мэра Москвы Юрия Лужкова, человека, последовательно поддерживавшего развитие инженерной мысли, изобретательства и практико-ориентированных решений. Как отмечал сам Юрий Лужков, он занимался изобретательством с 1958 года, рассматривая его как деятельность «интересную и исключительно полезную для того, чтобы работала мысль и продвигались техника и технология».Победителем специальной премии имени Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» стала студентка Всероссийской академии внешней торговли Александра Корнаухова из Москвы с проектом NervLib — цифровой платформой, объединяющей языковое обучение и социальное взаимодействие пользователей. Ей был также вручен денежный грант в размере 300 000 рублей на дальнейшее развитие ее проекта.Отдельной частью программы стали выступления нескольких лауреатов премии имени Ю. М. Лужкова «Молодой инноватор» прошлых лет, продемонстрировавшие дальнейшее развитие и выход в практическую реализацию поддержанных Фондом проектов. Анастасия Рычагова, автор системы воздухоочистки «Арукей», молодой ученый из МГУ им. Ломоносова и лауреат премии 2024 года, рассказала о масштабировании технологии и росте спроса, который уже превышает производственные возможности, в связи с чем команда рассматривает возможность запуска дополнительных мощностей. Денис Ольков, лауреат 2025 года, студент Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева и автор проекта летательного аппарата самолетного типа, рассказал о выполненной доработке конструкции, проведенной благодаря гранту Фонда Юрия Лужкова.В ходе церемонии награждения председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина, обращаясь к лауреату и участникам фестиваля, отметила: «Ваша победа является признанием качества идеи, глубины ее проработки и профессионального уровня. Желаю, чтобы представленный проект получил дальнейшее развитие, стал основой для будущих инженерных и производственных решений, а всем участникам фестиваля — новых смелых идей и успешного развития представленных проектов». Она также поблагодарила организаторов фестиваля, которые, «отдавая дань памяти Юрию Михайловичу, в его лучших традициях ведут системную работу по объединению промышленного сектора, науки и креативных индустрий».Почетными гостями мероприятия стали председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина, заслуженный тренер России, Герой Труда РФ Ирина Винер, российский космонавт, Герой РФ Александр Лазуткин и заслуженный деятель искусств РФ Александр Шаганов. Ведущей мероприятия выступила лауреат премии «ТЭФИ» Мария Ситтель.Мероприятие, посвященное Ю. М. Лужкову и направленное на поддержку молодых разработчиков и развитие инженерных инициатив, стало частью федеральной программы празднования 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова. Фонд его имени продолжает системную работу по поддержке молодых специалистов, создавая условия для реализации перспективных идей и объединяя образовательные, технологические и культурные проекты в едином пространстве профессионального роста.