Доступное голосование: информация для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью

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18, 19 и 20 сентября 2026 года пройдет голосование на выборах. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью предусмотрены специальные условия, необходимое оборудование и различные виды помощи.Заранее обратиться в участковую избирательную комиссию можно для уточнения доступных условий и организации необходимой помощи.Кроме того, через раздел «Мои выборы» на ЕПГУ можно найти специально оборудованный избирательный участок и оформить заявление для присутствия волонтера.