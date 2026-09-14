В Саратовской области откроются «Атомные клубы»
В новом учебном году Российское общество «Знание» и Госкорпорация «Росатом» предлагают школам и колледжам Саратовской области, а также учреждениям дополнительного образования создавать «Атомные клубы». К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов и студенты СПО. Куратором такого клуба могут выступить учителя естественно-научных дисциплин, педагоги-организаторы, советники по воспитательной работе, классные руководители, методисты и педагоги центров детского творчества, технопарков. Проект предусматривает проведение очных мероприятий по готовым материалам Российского общества «Знание», разработанным совместно с госкорпорацией.
Мероприятия проекта проводятся с использованием интерактивного плеера Общества «Знание», к которому участники подключаются через QR-код на мобильных устройствах. Форматы занятий включают лекции, кинолекции и викторины. В комплект методических материалов входят сценарий, презентация, а также видео- и аудиоконтент. Пока кураторам доступны три базовые вводные лекции, до конца сентября каталог будет расширен до 15 материалов.
Открыть клуб педагог может, заполнив регистрационную анкету на сайте проекта
. После это он сможет использовать готовые методические материалы для мероприятий.
В рамках проекта предусмотрена система рейтингования клубов. Он формируется автоматически на основе двух критериев: количество проведенных мероприятий и количество уникальных слушателей. Баллы начисляются за каждое мероприятие и за каждого зарегистрировавшегося слушателя.
По итогам первого месяца работы будут определены 10 самых активных клубов, которые смогут встретиться с региональными лекторами — практиками атомной отрасли и популяризаторами науки.
Итоговый рейтинг будет сформирован в конце ноября. Кураторы клубов-победителей получат возможность провести встречи на базе своих атомных клубов с ведущими экспертами атомной отрасли и популяризаторами науки, а также посетят музей «АТОМ» на ВДНХ в Москве. Самые активные кураторы будут отмечены подарками и брендированной продукцией от госкорпорации «Росатом». Кроме того, они могу стать участниками Системы привилегий просветителей — программы поддержки и признания вклада лекторов Российского общества «Знание» в развитие просвещения России.
По информации Российского общества «Знание»