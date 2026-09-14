В Саратовской области откроются «Атомные клубы»

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В новом учебном году Российское общество «Знание» и Госкорпорация «Росатом» предлагают школам и колледжам Саратовской области, а также учреждениям дополнительного образования создавать «Атомные клубы». К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов и студенты СПО. Куратором такого клуба могут выступить учителя естественно-научных дисциплин, педагоги-организаторы, советники по воспитательной работе, классные руководители, методисты и педагоги центров детского творчества, технопарков. Проект предусматривает проведение очных мероприятий по готовым материалам Российского общества «Знание», разработанным совместно с госкорпорацией.Мероприятия проекта проводятся с использованием интерактивного плеера Общества «Знание», к которому участники подключаются через QR-код на мобильных устройствах. Форматы занятий включают лекции, кинолекции и викторины. В комплект методических материалов входят сценарий, презентация, а также видео- и аудиоконтент. Пока кураторам доступны три базовые вводные лекции, до конца сентября каталог будет расширен до 15 материалов.Открыть клуб педагог может, заполнив регистрационную анкету на сайте проекта. После это он сможет использовать готовые методические материалы для мероприятий.В рамках проекта предусмотрена система рейтингования клубов. Он формируется автоматически на основе двух критериев: количество проведенных мероприятий и количество уникальных слушателей. Баллы начисляются за каждое мероприятие и за каждого зарегистрировавшегося слушателя.По итогам первого месяца работы будут определены 10 самых активных клубов, которые смогут встретиться с региональными лекторами — практиками атомной отрасли и популяризаторами науки.Итоговый рейтинг будет сформирован в конце ноября. Кураторы клубов-победителей получат возможность провести встречи на базе своих атомных клубов с ведущими экспертами атомной отрасли и популяризаторами науки, а также посетят музей «АТОМ» на ВДНХ в Москве. Самые активные кураторы будут отмечены подарками и брендированной продукцией от госкорпорации «Росатом». Кроме того, они могу стать участниками Системы привилегий просветителей — программы поддержки и признания вклада лекторов Российского общества «Знание» в развитие просвещения России.По информации Российского общества «Знание»