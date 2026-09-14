По программе  «Земский работник культуры» в  Саратовской области трудоустроят 35 специалистов

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В этом году лимит участников для нашего региона увеличен до 35 человек. Программа дает реальный шанс закрепиться на селе и получить единовременную выплату. Но важно четко понимать алгоритм действий: от выбора вакансии до подачи документов.Суть программы в том, что специалист обязуется отработать пять лет в поселке или городке с населением не более 50 тыс. жителей. За это ему полагается материальное поощрение — 1 млн рублей, а в некоторых случаях — и 2 млн. Ассигнования поступают через субсидии Минкультуры России.В 2025 году 1074 специалиста культуры со всей страны получили по 1 млн рублей за переезд в малые города и села. В 2026-м их будет уже 1759.Вопросы нехватки кадров в сфере культуры в стране стоят весьма остро, поэтому их решению удаляется внимание на самом высоком государственном уровне. В декабре запланировано заседание Госсовета РФ под председательством Президента, которое будет посвящено сохранению историко-культурного наследия страны (в том числе — объектов культурного наследия: фольклора, народных традиций, знаний, обычаев, народных художественных промыслов и др.). Отдельное внимание планируется уделить решению вопроса кадров для культуры.На Всероссийском форуме "Россия. Саратов. Культура", который прошел в Саратове 4-5 сентября, Жанна Алексеева, статс‑секретарь — заместитель Министра культуры РФ, отметила успех программы «Земский работник культуры» в Саратовской области.В Саратовской области в 2026 году по программе трудоустроят 35 человек. Интерес особенно высок в библиотеках и домах культуры. С 2025 года в регионе успешно работают 28 земских работников культуры.Кто может участвовать в программе «Земский работник культуры»:Гражданство РФ — базовое условие. Образование — профильное, высшее либо среднее профессиональное. Возрастные ограничения формально отсутствуют, чтобы привлекать не только выпускников, но и опытных специалистов.«Земский работник культуры» действительно стал живой кадровой программой, которая позволяет кардинальным образом менять культурный ландшафт в регионе, Кадры в культуре решают если не всё, то многое. В прошлом году 30 земских культработников приступили к работе в наших учреждениях. Особенно важно, что среди кандидатов – специалисты самых разных направлений: от преподавателей хореографии и живописи до концертмейстеров и методистов. Их приезд в сёла станет настоящим импульсом для развития местных домов культуры, библиотек и школ искусств. Программа не просто закрывает вакансии, она даёт возможность талантливым и энергичным людям реализовать свой потенциал в глубинке, а детям – получить качественное художественное образование», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Приём заявок на участие в программе «Земский работник культуры» продолжается до 16 сентября 2026 года.