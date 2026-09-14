Фестиваль русской культуры объединил жителей и гостей Саратова

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В Саратове прошёл фестиваль русской культуры и быта «Сила традиций». Мероприятие организовано министерством внутренней региональной и муниципальной политики области, администрацией Саратова, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Фестиваль стал частью программы мероприятий, проводимых в регионе в рамках Года единства народов России.Программа фестиваля включала многочисленные интерактивные площадки, мастер-классы, выставки. Зрителей учили обращаться с традиционным казачьим оружием, навыкам декоративно-прикладного творчества, ремесленного искусства.Большим вниманием у зрителей пользовалась презентационная выставка муниципальных районов области, где были продемонстрированы достижения местного народного творчества. Мастера провели увлекательные занятия по резьбе по дереву, гончарному делу, вышивке и работе с берестой. Палата ремесел Саратовской области представила масштабную экспозицию, включающую более 150 произведений народного творчества.Культурное многообразие региона раскрылось через выступления фольклорных коллективов, среди которых особой популярностью пользовались ансамбль казачьей песни «РОССЫ», коллектив сценической фланкировки «Стальные крылья» и сводный ансамбль саратовских гармоник «Волжские перезвоны». Гости увидели виртуозную игру на саратовской гармонике и захватывающую фланкировку казачьей шашкой.Спортивная программа фестиваля позволила участникам проявить силу и ловкость в традиционных русских состязаниях: городках, перетягивании каната и гиревом спорте. Профессиональные инструкторы провели мастер-классы по метанию гири и стрельбе из традиционного лука, обучив всех желающих правильной технике. На стадионе «Спартак» состоялись соревнования по киле – старинной славянской игре с мячом.Вечерняя программа завершилась показом художественных и мультипликационных фильмов по мотивам русских народных сказок, позволив гостям погрузиться в волшебный мир традиционного фольклора.Фестиваль стал ярким примером того, как традиционные ценности русской, казачьей и православной культуры находят отклик в сердцах жителей региона, способствуя укреплению единства народов России.«Фестиваль «Сила традиций» – это не просто яркое событие в культурной жизни региона, а важный инструмент укрепления духовного фундамента, на котором держится наше общество. В Год единства народов России подобные инициативы приобретают особое значение. Фестиваль обращается к истокам – к быту, ремёслам, фольклору и семейным укладам, которые веками формировали идентичность народов нашей страны. Это живой диалог культур, где рождается уважение, а значит — и прочный мир в нашем общем доме. Такие площадки должны становиться ежегодными. Потому что сила региона – в единстве. А единство начинается с традиций», - отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.