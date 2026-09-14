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Иностранные студенты познакомились с русской культурой и историей освоения космоса

Новости
Иностранные студенты познакомились с русской культурой и историей освоения космоса

 
Иностранные студенты саратовских вузов стали участниками культурно-просветительских мероприятий, направленных на адаптацию и знакомство с историей и традициями России.
 
Студенты Саратовского государственного медицинского университета им.В.И.Разумовского посетили Парк покорителей космоса имени Ю.А.Гагарина. Для гостей провели экскурсию, посвященную роли Саратовской области в биографии первого космонавта планеты: именно здесь Юрий Гагарин учился, впервые поднялся в небо и вернулся на Землю после своего легендарного полета. Особый интерес у студентов вызвали спускаемый аппарат корабля «Восток» и автобус, в котором Гагарин ехал на космодром.
 
«Мы приехали учиться в Россию из разных стран мира. Такие поездки — это не просто знакомство с достопримечательностями. Это возможность прикоснуться к великому наследию России, понять масштаб события, которое объединило всё человечество»,— поделились впечатлениями участники экскурсии.
 
Еще одной площадкой межкультурного обмена стал VI Межрайонный этнокультурный фестиваль «Уездный самовар — 2026» в Новоузенске. Иностранные студенты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовской государственной юридической академии и Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского погрузились в атмосферу русских традиций. На территории просветительского центра духовной культуры Собора великомученицы Екатерины Покровской Епархии гости увидели процесс растопки старинных самоваров, узнали об их роли в быту разных поколений, а также продегустировали фирменный чай, традиционную выпечку и солёные овощи из «Соборного бочонка».
 
«Нам особенно запомнился момент, когда мы вместе с местными жителями растапливали самовар. Это был не просто мастер-класс, а целое действо, объединяющее людей. Мы поняли, что традиции — это уважение к прошлому и связь между людьми здесь и сейчас»,— отметили иностранные студенты.
 
Министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов подчеркнул важность неформального подхода к адаптации иностранных граждан:
 
«Министерством во взаимодействии с заинтересованными органами власти, вузами и предпринимательским сообществом реализуется широкий спектр мероприятий, направленных на адаптацию иностранных граждан. Большинство мероприятий проходят в формате диалога и погружения в культуру и традиции, через общие дела и живые впечатления. Когда ребята из разных стран вместе с местными жителями разжигают самовар или слушают историю Гагарина на саратовской земле, они начинают понимать Россию не по учебникам, а сердцем. Мы видим, как меняется их отношение, как они открываются. Поэтому мы и дальше будем поддерживать именно такой формат — погружение в культуру и традиции изнутри».
 