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В Вольском районе капитально отремонтировали многоэтажку по передовым стандартам энергоэффективности

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В Вольском районе капитально отремонтировали многоэтажку по передовым стандартам энергоэффективности

 
Сначала года в Саратовской области провели капремонт крыш 79 многоквартирных домов.
 
Так, в поселке Шиханы-2 Вольского района завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 521 по улице Краснознаменной.
 
Специалисты полностью обновили покрытие кровли с применением современных полимерных материалов.
 
«Ключевой особенностью проекта стало устройство нового кровельного ковра из ПВХ-мембраны. Данная технология впервые применена в нашем регионе. Она является одним из самых надежных решений на рынке строительства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
 
Отметим, что срок службы мембранной кровли может достигать 50 лет без потери эксплуатационных свойств. Бесшовная технология монтажа исключает протечки, характерные для старых покрытий со стыками рубероида, а светлый цвет мембраны отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев верхних этажей летом и снижая теплопотери зимой.
 
Данный материал имеет высокую стойкость к горению и перепадам температур от -40 до +80 градусов.
 
Фото фонда капремонта области
Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области