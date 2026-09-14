В Вольском районе капитально отремонтировали многоэтажку по передовым стандартам энергоэффективности

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Сначала года в Саратовской области провели капремонт крыш 79 многоквартирных домов.Так, в поселке Шиханы-2 Вольского района завершен капитальный ремонт многоквартирного дома № 521 по улице Краснознаменной.Специалисты полностью обновили покрытие кровли с применением современных полимерных материалов.«Ключевой особенностью проекта стало устройство нового кровельного ковра из ПВХ-мембраны. Данная технология впервые применена в нашем регионе. Она является одним из самых надежных решений на рынке строительства», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.Отметим, что срок службы мембранной кровли может достигать 50 лет без потери эксплуатационных свойств. Бесшовная технология монтажа исключает протечки, характерные для старых покрытий со стыками рубероида, а светлый цвет мембраны отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев верхних этажей летом и снижая теплопотери зимой.Данный материал имеет высокую стойкость к горению и перепадам температур от -40 до +80 градусов.Фото фонда капремонта областиМинистерство строительства и ЖКХ Саратовской области