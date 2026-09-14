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В селе Канаёвка Ивантеевского района продолжаются работы по установке модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта

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В селе Канаёвка Ивантеевского района продолжаются работы по установке модульной конструкции фельдшерско-акушерского пункта

 
Установка модульной конструкции ФАП стала возможной в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Работы ведутся в соответствии с графиком. На сегодняшний день выполнены работы по монтажу свайного поля, каркаса, кровли, фасада, внутренних перегородок и потолка. В настоящее время осуществляется внутренняя отделка. Инженерные коммуникации выполнены в полном объёме: к участку подведено электричество, водоснабжение.
 
«Следующий этап – монтаж внутренних инженерных систем и чистовая отделка. После этого предстоят работы по благоустройству прилегающей территории и по лицензированию. Новый ФАП представляет собой современный модуль площадью 93,58 кв. метров, полностью соответствующий ГОСТам и санитарным нормам. И конечно, для больших и маленьких жителей села - предстоящее открытие ФАП - это долгожданное событие», - рассказала главный врач районной больницы Галина Хачатрян.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта рассчитана до 2025 года, однако, решением Президента РФ Владимира Путина она будет продолжена до 2023 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 