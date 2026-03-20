Суд оштрафовал гражданина, ударившего учительницу на избирательном участке

В сентябре прошлого года мужчина, являясь членом избирательной комиссии на дополнительных выборах, ударил председателя УИК, учительницу Анастасию Морозову. На вопиющий факт, продемонстрировав видеодоказательства, отреагировала глава ЦИК России Элла Памфилова. Она потребовала, чтобы оценку действиям коммуниста дали правоохранительные органы и направила обращение к руководителю КПРФ Геннадию Зюганову.Как рассказывали очевидцы, в тот день Качалин начал препятствовать работе комиссии и накинулся на председателя. Женщина упала и ударилась головой после чего была госпитализирована в больницу. Стоит отметить, что со стороны члена КПРФ эта была не первая провокация. Присутствующие были шокированы произошедшим.Решением суда сегодня Михаил Качалин признан виновным в совершении уголовного преступления по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.