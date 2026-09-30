Искусственный интеллект поможет саратовским школьникам в 3D-моделировании

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2 октября 2026 года в образовательных учреждениях Саратовской области начнется новый сезон Всероссийского просветительского проекта «Урок цифры», посвященного развитию цифровых компетенций у школьников и их ранней профориентации в сфере информационных технологий. Темой очередного занятия станет «Искусственный интеллект: 3D-технологии».Участники узнают, как 3D-моделирование и печать применяются в самых разных сферах: от медицины и строительства до создания деталей для школьной робототехники. Особое внимание на занятии будет уделено роли искусственного интеллекта, который сегодня выступает важным помощником специалистов, ускоряя этапы создания цифровых двойников и помогая превращать идеи в реальные прототипы.Материалы урока разработаны Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Контент адаптирован для трех возрастных групп (1–4, 5–9 и 10–11 классы) и имеет разный уровень сложности.Самостоятельно пройти «Урок цифры» и ознакомиться с материалами по теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии» можно в период с 28 сентября по 25 октября 2026 года на официальном сайте проекта: https://урокцифры.рф/lessons/ai-3d-tech.По итогам прохождения урока каждый участник получит сертификат.Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России.