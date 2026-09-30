Саратовская семья стала серебряным призером Всероссийской игры «Семейная зарница»

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В оборонно-спортивном лагере «Авангард» Волгоградской области завершились финальные состязания второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница», которая объединила более 400 участников вместе с наставниками – ветеранами специальной военной операции со всей России.Программа финала была насыщенной и разнообразной. Команды преодолели верёвочный городок, сплели маскировочные сети. В рамках творческого задания «Семейное древо» каждая семья исследовала историю своего рода. Кульминацией мероприятия стала военно-тактическая игра на местности.Семейная команда Клоповых из Саратова «Воин Поволжья» заняла почетное второе место в общем зачете соревнований. Для них участие в соревнованиях стало исполнением давней мечты – выступить плечом к плечу всей семьей.«Безусловно, игра стала одним из этапов становления нашей семьи. Мы поняли, что мы умеем работать в команде, не просто идти за результатами, а быть более гибкими, слушать и поддерживать друг друга», – поделился впечатлениями глава семьи Дмитрий Клопов.Всероссийская игра «Семейная зарница» проводится в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Молодежь и дети».