Саратовцы могут предложить вопросы для «Большого этнографического диктанта»

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С 3 по 12 ноября 2026 года Федеральное агентство по делам национальностей совместно с партнёрами проводит XI Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Традиционно акция пройдёт в двух форматах: очно и онлайн.«Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. Задания Диктанта подготовлены в виде теста и включают в себя 30 общефедеральных вопросов.В рамках Акции участники специальной военной операции и представители народов России зададут участникам Диктанта вопросы в видеоформате, посвященные Году единства народов России.А еще у саратовцев есть возможность принять участие в конкурсе на лучший вопрос для «Большого этнографического диктанта». Он проходит до 30 сентября на официальном сайте Акции. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой «Предложить вопрос». Самый креативный и оригинальный вопрос войдет в итоговую версию Диктанта, а его автор получит памятные призы с символикой Акции.Традиционно результаты акции будут подведены 12 декабря 2026 года, в День Конституции Российской Федерации.Подробности об акции, включая регистрацию на площадки и доступ к онлайн-формату, доступны на официальных сайтах Акции.По информации Федерального агентства по делам национальностей