Строительство модульного ФАПа в селе Пылковка Балаковского района выходит на финишную прямую

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В настоящее время завершаются работы по монтажу электропроводки, обустраивается входная группа, устанавливаются жалюзи. Объект возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.Новый ФАП — современный модуль площадью 100 кв. метров, полностью соответствующий ГОСТам и санитарным нормам. Будет оборудован кабинетом приёма, подсобными помещениями, душевой и санузлом. Отдельное внимание — доступной среде: вход оборудуют пандусом для маломобильных граждан.Главврач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников:«Сейчас наша задача — контроль качества работ, чтобы жители села получили доступную медпомощь в комфортных условиях. Чтобы не терять время, уже начали подготовку к лицензированию. Ждём завершения строительства, чтобы скорее начать приём пациентов в новых стенах!»Программа модернизации первичного звена была рассчитана до 2025 года, но решением Президента Владимира Путина продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».