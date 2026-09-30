30 сентября 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 30 сентября
Саратовцы могут предложить вопросы для «Большого этнографического диктанта»
17:00 | 30 сентября
В Саратовской области 1 октября стартует сезон охоты на копытных животных, бобра и ондатру
16:00 | 30 сентября
Искусственный интеллект поможет саратовским школьникам в 3D-моделировании
14:30 | 30 сентября
Радищевский музей приглашает старшее поколение на особый показ
12:47 | 30 сентября
Саратовская семья стала серебряным призером Всероссийской игры «Семейная зарница»
11:00 | 30 сентября
Строительство модульного ФАПа в селе Пылковка Балаковского района выходит на финишную прямую
10:00 | 30 сентября
Три музея Саратовской области получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Семья»
09:05 | 30 сентября
В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой
18:30 | 29 сентября
Саратовские хоккеистки отправились за «Хрустальной тиарой»
18:00 | 29 сентября
Саратовские юнги прошли десятидневную проверку штормовой Балтикой на форте Тотлебен
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Строительство модульного ФАПа в селе Пылковка Балаковского района выходит на финишную прямую

Новости / Здоровье
Строительство модульного ФАПа в селе Пылковка Балаковского района выходит на финишную прямую


В настоящее время завершаются работы по монтажу электропроводки, обустраивается входная группа, устанавливаются жалюзи. Объект возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Новый ФАП — современный модуль площадью 100 кв. метров, полностью соответствующий ГОСТам и санитарным нормам. Будет оборудован кабинетом приёма, подсобными помещениями, душевой и санузлом. Отдельное внимание — доступной среде: вход оборудуют пандусом для маломобильных граждан.

Главврач Балаковской районной поликлиники Александр Овсянников:
«Сейчас наша задача — контроль качества работ, чтобы жители села получили доступную медпомощь в комфортных условиях. Чтобы не терять время, уже начали подготовку к лицензированию. Ждём завершения строительства, чтобы скорее начать приём пациентов в новых стенах!»

Программа модернизации первичного звена была рассчитана до 2025 года, но решением Президента Владимира Путина продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».