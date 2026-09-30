Три музея Саратовской области получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Семья»

просмотров: 138

Средства позволят модернизировать музейную инфраструктуру, внедрить современные решения для экспозиционной и просветительской работы, а также создать более комфортные условия для посетителей. Финансирование получат Балашовский краеведческий музей, Государственный музей К.А. Федина и Саратовский областной музей краеведения. Такое внимание к материально-технической базе способствует сохранению исторического наследия и повышению его доступности для широкой аудитории.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила важность трансформации форматов работы:«Форматы музейной работы постоянно совершенствуются. Сегодня посетителю важно не только увидеть экспонат, но и почувствовать связь с историей, получить яркий эмоциональный опыт и желание вернуться вновь. Реализация проекта поможет нашим учреждениям сделать встречи с культурным наследием более содержательными, доступными и увлекательными».Внедрение интерактивных технологий и мультимедийных решений позволяет оживить экспонаты и сделать процесс познания истории более динамичным и интересным для разных возрастных групп.Директор Государственного музея К.А. Федина Мария Григорьева подчеркнула стратегическое значение модернизации:«Благодаря техническому переоснащению музеи Саратовской области смогут интереснее рассказывать об истории и наследии региона, создавать новые форматы для детей и взрослых и расширять возможности семейного посещения. Обновление оборудования в музее Федина станет важным шагом в развитии музея как современного культурного пространства».Федеральная поддержка стала результатом совместной работы Министерства культуры Российской Федерации и регионального ведомства. Проект будет реализован при софинансировании из областного бюджета, что гарантирует комплексный подход к развитию культурной инфраструктуры территории.