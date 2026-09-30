Три музея Саратовской области получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Семья»
В 2027 году учреждения культуры региона обновят техническое оснащение благодаря федеральной поддержке. На эти цели планируется направить 61,36 миллиона рублей из бюджета национального проекта «Семья», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.
Средства позволят модернизировать музейную инфраструктуру, внедрить современные решения для экспозиционной и просветительской работы, а также создать более комфортные условия для посетителей. Финансирование получат Балашовский краеведческий музей, Государственный музей К.А. Федина и Саратовский областной музей краеведения. Такое внимание к материально-технической базе способствует сохранению исторического наследия и повышению его доступности для широкой аудитории.
Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила важность трансформации форматов работы:
«Форматы музейной работы постоянно совершенствуются. Сегодня посетителю важно не только увидеть экспонат, но и почувствовать связь с историей, получить яркий эмоциональный опыт и желание вернуться вновь. Реализация проекта поможет нашим учреждениям сделать встречи с культурным наследием более содержательными, доступными и увлекательными».
Внедрение интерактивных технологий и мультимедийных решений позволяет оживить экспонаты и сделать процесс познания истории более динамичным и интересным для разных возрастных групп.
Директор Государственного музея К.А. Федина Мария Григорьева подчеркнула стратегическое значение модернизации:
«Благодаря техническому переоснащению музеи Саратовской области смогут интереснее рассказывать об истории и наследии региона, создавать новые форматы для детей и взрослых и расширять возможности семейного посещения. Обновление оборудования в музее Федина станет важным шагом в развитии музея как современного культурного пространства».
Федеральная поддержка стала результатом совместной работы Министерства культуры Российской Федерации и регионального ведомства. Проект будет реализован при софинансировании из областного бюджета, что гарантирует комплексный подход к развитию культурной инфраструктуры территории.