Саратовские хоккеистки отправились за «Хрустальной тиарой»
Юные спортсменки из Саратовской области отправились в Кирово-Чепецк, где с 30 сентября по 2 октября будут принимать участие в межрегиональном турнире по хоккею «Хрустальная тиара».
На льду встретятся сильнейшие команды регионов Приволжского федерального округа. Для наших хоккеисток турнир станет отличной возможностью проверить свои силы в борьбе с достойными соперницами и получить новый соревновательный опыт.
В стартовых матчах группового этапа саратовской команде предстоит сыграть с хоккеистками из Нижнего Новгорода и Кирова.
Турнир проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.
На льду встретятся сильнейшие команды регионов Приволжского федерального округа. Для наших хоккеисток турнир станет отличной возможностью проверить свои силы в борьбе с достойными соперницами и получить новый соревновательный опыт.
В стартовых матчах группового этапа саратовской команде предстоит сыграть с хоккеистками из Нижнего Новгорода и Кирова.
Турнир проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.