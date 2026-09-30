Саратовские хоккеистки отправились за «Хрустальной тиарой»

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На льду встретятся сильнейшие команды регионов Приволжского федерального округа. Для наших хоккеисток турнир станет отличной возможностью проверить свои силы в борьбе с достойными соперницами и получить новый соревновательный опыт.В стартовых матчах группового этапа саратовской команде предстоит сыграть с хоккеистками из Нижнего Новгорода и Кирова.Турнир проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.