Радищевский музей приглашает старшее поколение на особый показ

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В честь Дня пожилого человека Радищевский музей приглашает пожилых саратовцев, ветеранов культуры и всех, кто ценит искусство, на предпоказ новых выставок:1 октября, 12:00–13:00Радищевский музей, Гимназический корпус, ул. Первомайская, 75Гости первыми увидят выставки:- Людмила Маханькова — «Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты…»Искренний и глубокий проект художницы о любви, одиночестве, выборе и вере. Экспозиция проходит сквозь годы: от дипломной работы 1996 года до свежих полотен 2026-го.- Алексей Чусляев — «Прогулки по времени…»Ретроспектива, в которой городские пейзажи и неожиданные стилистические решения рассказывают о творческом пути мастера. Редкие и малоизвестные работы помогут по‑новому увидеть знакомые улицы и настроение города.Условия посещения: бесплатный вход по пенсионному удостоверению.Поскольку количество мест ограничено, сотрудники музея рекомендуют приходить заранее.