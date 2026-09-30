30 сентября 2026 СРЕДА
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Радищевский музей приглашает старшее поколение на особый показ

Новости
Радищевский музей приглашает старшее поколение на особый показ


В честь Дня пожилого человека Радищевский музей приглашает пожилых саратовцев, ветеранов культуры и всех, кто ценит искусство, на предпоказ новых выставок:

1 октября, 12:00–13:00
Радищевский музей, Гимназический корпус, ул. Первомайская, 75

Гости первыми увидят выставки:

- Людмила Маханькова — «Засвети же свечу на краю темноты. Я увидеть хочу то, что чувствуешь ты…»
Искренний и глубокий проект художницы о любви, одиночестве, выборе и вере. Экспозиция проходит сквозь годы: от дипломной работы 1996 года до свежих полотен 2026-го.
- Алексей Чусляев — «Прогулки по времени…»
Ретроспектива, в которой городские пейзажи и неожиданные стилистические решения рассказывают о творческом пути мастера. Редкие и малоизвестные работы помогут по‑новому увидеть знакомые улицы и настроение города.

Условия посещения: бесплатный вход по пенсионному удостоверению.

Поскольку количество мест ограничено, сотрудники музея рекомендуют приходить заранее.