30 сентября 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 30 сентября
Саратовцы могут предложить вопросы для «Большого этнографического диктанта»
17:00 | 30 сентября
В Саратовской области 1 октября стартует сезон охоты на копытных животных, бобра и ондатру
16:00 | 30 сентября
Искусственный интеллект поможет саратовским школьникам в 3D-моделировании
14:30 | 30 сентября
Радищевский музей приглашает старшее поколение на особый показ
12:47 | 30 сентября
Саратовская семья стала серебряным призером Всероссийской игры «Семейная зарница»
11:00 | 30 сентября
Строительство модульного ФАПа в селе Пылковка Балаковского района выходит на финишную прямую
10:00 | 30 сентября
Три музея Саратовской области получат новое оборудование в рамках нацпроекта «Семья»
09:05 | 30 сентября
В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой
18:30 | 29 сентября
Саратовские хоккеистки отправились за «Хрустальной тиарой»
18:00 | 29 сентября
Саратовские юнги прошли десятидневную проверку штормовой Балтикой на форте Тотлебен
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой

Новости

Инвестиции в культуру малых территорий способствуют сохранению исторической памяти и развитию локального туризма.

В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой


В Духовницком краеведческом музее завершилось комплексное техническое переоснащение, реализованное в рамках федерального проекта национального проекта «Семья».

Модернизация позволила не только сохранить исторические реликвии, но и сделать экспозицию более доступной и интересной для посетителей разных поколений. Учреждение, основанное в 1978 году как общественная инициатива, с февраля 2024 года работает в статусе муниципального учреждения культуры. Оно носит имя Анастасии Семеновны Вшивцевой – участницы Великой Отечественной войны, легендарной разведчицы и заслуженного учителя РСФСР. Сегодня музей занимает 187 квадратных метров в помещении районного Дома культуры, из которых 135 квадратных метров отведено под выставочные залы.

В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой


Благодаря федеральной субсидии учреждение оснастили современным оборудованием, включая интерактивные столы и системы оцифровки фондов. Это нововведение позволяет демонстрировать уникальные документы, такие как письма фронтовиков и личные архивы Вшивцевой, в мультимедийном формате без риска повреждения оригиналов.

В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой

Директор музея Олеся Шапорева рассказала о расширении возможностей показа:
«Обновление экспозиционного оборудования дало возможность представить ранее скрытую этнографическую коллекцию, включая редкий женский свадебный костюм XIX века. Появились мультимедийные зоны с визуализацией фото‑ и видеоматериалов о природе Духовницкого района, короткофокусные проекторы и экраны для комфортных экскурсионных показов, горизонтальные и вертикальные витрины с точечным освещением, тканевые стенды и инсталляции — в том числе «Стена старообрядческого храма» и «Изба». Для сотрудников закуплены персональные компьютеры, что ускорило работу с учётной документацией и внесение сведений в Государственный каталог Музейного фонда РФ».

Духовницкий музей остается единственным в районе учреждением, системно занимающимся музейной деятельностью. Он регулярно принимает передвижные выставки из областных центров и служит площадкой для общественных инициатив. В 2024 году здесь открылось первичное отделение «Движения Первых» и создан патриотический клуб «Истоки». В 2025 году музей посетили более трех тысяч человек.

Первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова подчеркнула значимость проделанной работы:
«Техническое переоснащение в рамках национального проекта «Семья» не только сохранило объекты культурного наследия, но и дало новый импульс туристической и просветительской деятельности в районе. Современное оформление и мультимедийные решения делают экспозиции понятнее для молодёжи, привлекательнее для семей и удобнее для специалистов, приезжающих с передвижными выставками».