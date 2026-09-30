В Духовницком районе открылся обновленный музей имени разведчицы Анастасии Вшивцевой

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В Духовницком краеведческом музее завершилось комплексное техническое переоснащение, реализованное в рамках федерального проекта национального проекта «Семья».Модернизация позволила не только сохранить исторические реликвии, но и сделать экспозицию более доступной и интересной для посетителей разных поколений. Учреждение, основанное в 1978 году как общественная инициатива, с февраля 2024 года работает в статусе муниципального учреждения культуры. Оно носит имя Анастасии Семеновны Вшивцевой – участницы Великой Отечественной войны, легендарной разведчицы и заслуженного учителя РСФСР. Сегодня музей занимает 187 квадратных метров в помещении районного Дома культуры, из которых 135 квадратных метров отведено под выставочные залы.Благодаря федеральной субсидии учреждение оснастили современным оборудованием, включая интерактивные столы и системы оцифровки фондов. Это нововведение позволяет демонстрировать уникальные документы, такие как письма фронтовиков и личные архивы Вшивцевой, в мультимедийном формате без риска повреждения оригиналов.Директор музея Олеся Шапорева рассказала о расширении возможностей показа:«Обновление экспозиционного оборудования дало возможность представить ранее скрытую этнографическую коллекцию, включая редкий женский свадебный костюм XIX века. Появились мультимедийные зоны с визуализацией фото‑ и видеоматериалов о природе Духовницкого района, короткофокусные проекторы и экраны для комфортных экскурсионных показов, горизонтальные и вертикальные витрины с точечным освещением, тканевые стенды и инсталляции — в том числе «Стена старообрядческого храма» и «Изба». Для сотрудников закуплены персональные компьютеры, что ускорило работу с учётной документацией и внесение сведений в Государственный каталог Музейного фонда РФ».Духовницкий музей остается единственным в районе учреждением, системно занимающимся музейной деятельностью. Он регулярно принимает передвижные выставки из областных центров и служит площадкой для общественных инициатив. В 2024 году здесь открылось первичное отделение «Движения Первых» и создан патриотический клуб «Истоки». В 2025 году музей посетили более трех тысяч человек.Первый заместитель министра культуры Саратовской области Елена Познякова подчеркнула значимость проделанной работы:«Техническое переоснащение в рамках национального проекта «Семья» не только сохранило объекты культурного наследия, но и дало новый импульс туристической и просветительской деятельности в районе. Современное оформление и мультимедийные решения делают экспозиции понятнее для молодёжи, привлекательнее для семей и удобнее для специалистов, приезжающих с передвижными выставками».