Саратовские юнги прошли десятидневную проверку штормовой Балтикой на форте Тотлебен

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Воспитанники «Первого морского класса юнг» Саратовской области впервые приняли участие в федеральном проекте «Форт Тотлебен». Инициатором поездки выступил командир класса, руководитель регионального отделения «Союза военных моряков» Виталий Попов, который лично возглавил группу.Форт Тотлебен — исторический военный объект Кронштадта, расположенный на искусственном острове в Финском заливе. Здесь организаторы создали полевой учебный лагерь, куда съезжаются воспитанники морских кадетских классов и профильных центров со всей России.В течение 10 дней под руководством опытных инструкторов саратовские юнги проходили интенсивную морскую практику. Ребята осваивали управление парусной шхуной и гичками, изучали работу с такелажем, вёслами и снастями, а также постигали азы морской навигации.Несмотря на суровые погодные условия, испытание было пройдено успешно. Наставник группы Виталий Попов отмечает: «Бесконечные проливные дожди и холодный штормовой ветер не помешали ребятам пройти настоящую проверку на силу, выносливость и характер. Осенняя штормовая Балтика только закалила их, сделав еще сильнее».Проект «Форт Тотлебен» организован Яхт-клубом Санкт-Петербурга при поддержке Фонда президентских грантов, благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» и участии Молодёжной Морской Лиги.