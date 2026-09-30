В Саратовской области 1 октября стартует сезон охоты на копытных животных, бобра и ондатру

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Напомним, право на получение разрешения на добычу копытных животных получили те охотники, чьи номера заявок отражены в протоколах по итогам жеребьевок, прошедших 18 июня. Также разрешения получают и участники мероприятий по биотехнии.Разрешения на добычу бобра, ондатры и копытных животных выдаются комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области с 21 сентября. При этом последний день подачи заявления на получение разрешения на добычу копытных животных — 10 октября. Если охотники это не сделают, тогда получить разрешение на добычу невостребованных животных смогут все желающие, обратившиеся в комитет в порядке живой очереди 12 октября.Разрешения на добычу бобра и ондатры охотники могут получить с учетом установленных нормативов.Способ получения разрешений не изменился - по Почте России, через Госуслуги, а также при личном обращении в комитет.При личном обращении необходимо иметь при себе:- охотничий билет;- ИНН, СНИЛС;- квитанцию об оплате государственной пошлины (650 руб.);- квитанцию об оплате сбора за пользование объектами животного мира: лось — 1500 (взрослые)/750 (до года) руб., олень - 600/300 руб., косуля - 450/225 руб., бобр - 60 руб. за особь (не более 2-х особей в разрешении).При подаче заявления через портал «Госуслуги» квитанция об оплате сбора за пользование объектами животного мира не выставляется, поэтому охотники должны оплатить сбор (реквизиты опубликованы на сайте комитета ohotasaratov.ru) и прислать чек об оплате на электронную почту ведомства — info@ohotasaratov.ru. В случае получения разрешения на добычу копытных животных вместе с чеком указать сроки планируемой охоты в пределах 30 дней.ВАЖНО: сегодня, 30 сентября, последний день, когда охотники должны подать сведения о добытых самцах косули во время гона.Получить дополнительную информацию можно по телефону — 8 (8452) 51-22-48.