Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора

«Давно знаком с деятельностью Михаила Исаева, поскольку наши пути пересекались неоднократно в ходе совместной работы.За многие годы я убедился в его способности быстро находить эффективные решения даже в сложных ситуациях. Сегодня совершенно ясно, что назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора Саратовской области позволит применить наиболее эффективные его навыки и квалификацию на новом месте.Уверен, что накопленный им опыт управленческой работы и глубокое понимание нужд региона станут надёжной основой для реализации ключевых задач на новом посту.Михаил Александрович неоднократно демонстрировал умение выстраивать конструктивный диалог как с жителями, так и с деловым сообществом, что особенно важно», - председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Антон Головченко.«Поддерживаю назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора Саратовской области!За годы своей активной деятельности Михаил Исаев зарекомендовал себя как компетентный специалист, ответственный руководитель и порядочный человек.Приход в Правительство области руководителя такого уровня, обладающего солидным профессиональным багажом и глубоким знанием местных вопросов, станет серьезным усилением региональной команды.Проработав много лет главой регионального центра, имею опыт работы главой города Энгельса, он продемонстрировал умение не только руководить, но и прислушиваться к мнению граждан. Я абсолютно уверен, что данное назначение принесёт пользу жителям», - председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Айса Акчурин.