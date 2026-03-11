11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора

Общество
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу Губернатора области Романа Бусаргина назначить Михаила Исаева на должность вице-губернатора.

«Давно знаком с деятельностью Михаила Исаева, поскольку наши пути пересекались неоднократно в ходе совместной работы.
За многие годы я убедился в его способности быстро находить эффективные решения даже в сложных ситуациях. Сегодня совершенно ясно, что назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора Саратовской области позволит применить наиболее эффективные его навыки и квалификацию на новом месте.
Уверен, что накопленный им опыт управленческой работы и глубокое понимание нужд региона станут надёжной основой для реализации ключевых задач на новом посту.
Михаил Александрович неоднократно демонстрировал умение выстраивать конструктивный диалог как с жителями, так и с деловым сообществом, что особенно важно», - председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Антон Головченко.

«Поддерживаю назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора Саратовской области!
За годы своей активной деятельности Михаил Исаев зарекомендовал себя как компетентный специалист, ответственный руководитель и порядочный человек.
Приход в Правительство области руководителя такого уровня, обладающего солидным профессиональным багажом и глубоким знанием местных вопросов, станет серьезным усилением региональной команды.
Проработав много лет главой регионального центра, имею опыт работы главой города Энгельса, он продемонстрировал умение не только руководить, но и прислушиваться к мнению граждан. Я абсолютно уверен, что данное назначение принесёт пользу жителям», - председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» Айса Акчурин.