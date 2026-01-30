Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода

просмотров: 110

Прокурор отмечает, что Шихтаимов вину в ДТП не признает и перекладывает ответственность на погибшую. При этом, как установили органы следствия, в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Показания его друзей, заявляющих, что Шихтаимов не употребляет алкоголь и наркотики по религиозным соображениям, обвинение считает недостоверными.Алла Фетисова, член Общественной палаты области, прокомментировала сложившуюся ситуацию:«Резонансное дело о гибели подростка в результате ДТП вышло за рамки частной трагедии, и стало, своего рода, публичным экзаменом для нашей судебной системы. Меня, как и многих, тревожат некоторые аргументы защиты, которые, на мой взгляд, пытаются размыть понятие персональной ответственности водителя. В зонах, где могут находиться люди, а тем более дети, правила дорожного движения написаны, по большому счёту, жизнями. И их соблюдение — не формальность, а прямая обязанность. Безопасность детей - высший приоритет всего нашего общества. Я надеюсь на взвешенное и бескомпромиссное решение суда!».Напомним, трагедия произошла вечером 27 мая прошлого года на перекрестке улиц Соколовой и Рахова в Саратове. Даниял Шихтаимов (на тот момент – студент СГЮА), управляя автомобилем «Лада Веста», нарушил скоростной режим и сбил 13-летнюю девочку. Пешеход скончалась от полученных травм, а Шихтаимов скрылся с места происшествия. В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов обнаружили его автомобиль с повреждениями и без номерных знаков в районе новой набережной, а позже задержали Шихтаимова, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.