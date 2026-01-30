30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода

Общество
Девять лет колонии общего режима попросил назначить государственный обвинитель Даниялу Шихтаимову. Молодого человека судят за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели 13-летней девочки-подростка. Прения по резонансному уголовному делу прошли в Кировском районном суде Саратова.



Прокурор отмечает, что Шихтаимов вину в ДТП не признает и перекладывает ответственность на погибшую. При этом, как установили органы следствия, в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Показания его друзей, заявляющих, что Шихтаимов не употребляет алкоголь и наркотики по религиозным соображениям, обвинение считает недостоверными.

Алла Фетисова, член Общественной палаты области, прокомментировала сложившуюся ситуацию:

«Резонансное дело о гибели подростка в результате ДТП вышло за рамки частной трагедии, и стало, своего рода, публичным экзаменом для нашей судебной системы. Меня, как и многих, тревожат некоторые аргументы защиты, которые, на мой взгляд, пытаются размыть понятие персональной ответственности водителя. В зонах, где могут находиться люди, а тем более дети, правила дорожного движения написаны, по большому счёту, жизнями. И их соблюдение — не формальность, а прямая обязанность. Безопасность детей - высший приоритет всего нашего общества. Я надеюсь на взвешенное и бескомпромиссное решение суда!».

Напомним, трагедия произошла вечером 27 мая прошлого года на перекрестке улиц Соколовой и Рахова в Саратове. Даниял Шихтаимов (на тот момент – студент СГЮА), управляя автомобилем «Лада Веста», нарушил скоростной режим и сбил 13-летнюю девочку. Пешеход скончалась от полученных травм, а Шихтаимов скрылся с места происшествия. В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов обнаружили его автомобиль с повреждениями и без номерных знаков в районе новой набережной, а позже задержали Шихтаимова, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.