30 ЯНВАРЯ 2026 ПЯТНИЦА
18:00 | 30 января
Агроклассники Гагаринского района погрузились в мир агробизнеса и геотехнологий
17:00 | 30 января
В Перинатальном центре Энгельсской городской клинической больницы №1 действует «Школа молодого отца»
15:30 | 30 января
Специалист саратовского МФЦ признана одной из лучших в стране
15:19 | 30 января
На новой экотропе в Ленинском районе прошло экологическое мероприятие для школьников
15:17 | 30 января
Общественница заявила о недопустимости «размытия» персональной ответственности водителя, сбившего насмерть девочку-пешехода
14:30 | 30 января
В Саратовской области представили комплексную систему развития талантов молодежи
13:30 | 30 января
Завершается сезон охоты на зайца, ондатру и кабана
12:58 | 30 января
Саратовская школа креативных индустрий представляет медиаплатформу «На волне ШКИ»
12:57 | 30 января
Завершены работы по обустройству котлована и бетонного основания новой школы в Молодежном
12:23 | 30 января
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев
Снос аварийных домов повысит комфорт среды обитания саратовцев

Общество
Об этом заявил председатель общественного совета при правительстве области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Максим Марков, комментируя инициативу главы региона, поддержанную депутатами Саратовской областной Думы:


«Считаю решение губернатора Романа Бусаргина выделить более 80 млн рублей муниципалитетам на снос расселенных домов правильным и логичным. В регионе сейчас активно расселяют аварийное жилье, такие здания не красят наши города, да и небезопасны для граждан. По сути, они просто бесполезно занимают земельные участки, что сегодня в свете дефицита территорий, особенно в центральной части городов, выглядит большой роскошью.

Освобождаемые земельные участки планируется использовать для развития городского пространства, то есть для создания комфортной среды обитания саратовцев. Теперь муниципальным властям и, конечно, общественности важно проконтролировать, чтобы снос домов осуществлялся с соблюдением всех необходимых процедур и норм, чтобы не был причинен вред людям, расположенным рядом строениям или городскому хозяйству».