Фонд Юрия Лужкова поддержал участников всероссийских соревнований по легкой атлетике

11 января в Олимпийском центре им. братьев Знаменских состоялся «Рождественский кубок по лёгкой атлетике памяти Ю. М. Лужкова». В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов, представляющих регионы России от Хабаровского края до Калининградской области, от Красноярского края до республик Дагестан, Крым и Краснодарского края. «Рождественский кубок» собрал широкую зрительскую аудиторию как на трибунах, так и в цифровом формате: онлайн-просмотр события превысил 200 тысяч зрителей.В программу вошли беговые дисциплины от 60 до 3000 метров, а также прыжковые и силовые виды: прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом и толкание ядра. Формат соревнований позволил спортсменам пройти раннюю проверку соревновательной готовности в условиях зимнего манежа перед предстоящими международными стартами.Этот турнир был отмечен рядом результативных выступлений, существенно повлиявших на зимние российские и европейские рейтинги. По итогам соревнований группа российских спортсменов по ряду дисциплин вышла на лидирующие позиции зимнего сезона в рейтингах России и Европы. Константин Крылов обновил свой лучший результат в беге на 60 метров (6,63 секунды), Артём Макаренко в беге на 60 метров с барьерами открыл сезон результатом 7,68 секунды, Юлия Караваева показала 36,94 секунды на дистанции 300 метров, Дарья Осипова в беге на 60 метров с барьерами — 8,11 секунды, Кристина Королёва в прыжке в высоту — 1,88 метра, Анастасия Кобылянских в прыжке в длину — 6,41 метра, Дмитрий Качанов в прыжке с шестом — 5,60 метра.Рождественский кубок проводится ежегодно с 1991 года и входит в число ключевых зимних стартов лёгкой атлетики, традиционно открывающих спортивный сезон. С 2026 года проведение «Рождественского кубка» посвящается памяти Ю. М. Лужкова. Решение принято в юбилейный год, когда в России реализуется цикл мероприятий в честь 90-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова, осуществляемых в соответствии с указом Президента РФ.Организаторами соревнований выступили Федерация лёгкой атлетики города Москвы при поддержке Фонда Юрия Лужкова, Всероссийская федерация лёгкой атлетики, Министерство спорта РФ, Департамент спорта города Москвы и АНО «Московский спорт». С приветственным словом к участникам и гостям обратился председатель Федерации лёгкой атлетики города Москвы Олег Курбатов: «Решение присвоить всероссийским соревнованиям «Рождественский кубок» имя Юрия Михайловича Лужкова было принято Федерацией на основании его вклада в развитие спортивной инфраструктуры и системы спорта в целом. Для Федерации важно, чтобы имя Юрия Лужкова было связано не с разовой акцией, а с регулярными соревнованиями, включенными в спортивный календарь и отражающими ценности преемственности, системной работы и уважения к спортивной традиции. Мы считаем принципиально важным сохранять эту память в живом спортивном процессе, где формируются характер, профессиональная культура и стремление к результату».Период руководства Москвой Юрием Лужковым был связан с последовательным развитием спортивной инфраструктуры и расширением участия столицы, в частности, в международном легкоатлетическом календаре. В эти годы город принял крупные юношеские и олимпийские старты, а также финальные этапы международных соревнований по лёгкой атлетике. Параллельно осуществлялось обновление и строительство новых стадионов и спортивных комплексов, что создало условия для подготовки молодых атлетов и проведения соревнований международного уровня.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина также отметила вклад Ю. М. Лужкова в развитие спорта: «Сегодня нас объединяет лёгкая атлетика — вид спорта, который формирует характер, выносливость и умение работать на результат. Эти качества всегда были важны для Юрия Михайловича, который последовательно поддерживал спорт как важный социальный институт. В период его работы Москва активно развивалась как площадка для всероссийских и крупных международных соревнований. Для Юрия Михайловича было принципиально важно, чтобы у молодых спортсменов были условия для тренировок, честной спортивной борьбы и роста, чтобы появлялись новые поколения спортсменов, для которых спорт — это школа ответственности, дисциплины и уважения к труду. Важно, чтобы память о нем сохранялась не только в истории, но и в реальной практике: в соревнованиях, тренировочном процессе, стремлении молодых людей к профессиональному и личностному развитию, достижению новых высот. В 2026 году исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича. В юбилейный год Фонд Юрия Лужкова реализует цикл мероприятий, посвящённых его жизни и делу, и спортивные соревнования являются важной частью юбилейной программы».Гостями соревнований стали олимпийские чемпионы Николай Сидоров и Татьяна Лебедева, восьмикратная чемпионка мира Наталья Назарова. Турнир также посетила Татьяна Петровна Зеленцова, заслуженный мастер спорта СССР, обладательница двух мировых рекордов и заслуженный тренер России, воспитавшая ряд сильных спортсменов.Призовой фонд, предоставленный Фондом Юрия Лужкова, был направлен на поддержку спортсменов, показавших высокие результаты: по итогам турнира были отмечены 12 спортсменов — 6 мужчин и 6 женщин.«Рождественский кубок памяти Ю. М. Лужкова» совмещает одновременно спортивную и мемориальную функции и вносит вклад в развитие российской лёгкой атлетики, подготовку молодых спортсменов и укрепление спортивной традиции. В юбилейный год со дня рождения Ю. М. Лужкова соревнования включены в программу мероприятий по сохранению памяти о нем и демонстрируют практический характер через соревновательную деятельность и поддержку спортсменов. Фонд Юрия Лужкова продолжит поддерживать инициативы, направленные на сохранение исторической памяти, развитие инфраструктуры спорта и участие новых поколений в спортивных и культурных проектах.