Юные артисты готовятся к VIII «Театральному Приволжью» на старейшей сцене саратовского ТЮЗа

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Накануне Дня учителя на исторической сцене Саратовского театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева прошёл яркий театрально‑музыкальный перформанс «Ровесник — планета талантов», приуроченный к Дню учителя.Директор Саратовского областного учебно-методического центра Татьяна Астафьева рассказала, что в постановке заняты более 200 юных талантов — актёров, музыкантов, танцоров, вокалистов и художников, прошедших интенсивную образовательно‑творческую программу в региональной творческой школе «Волжская радуга». Под руководством квалифицированных творческих педагогов коллективы последовательно оттачивали профессиональные навыки, отработали ансамблевую сценическую культуру и сценографию, провели полноценные репетиционные циклы, ориентированные на требования фестивальной программы.«Сценарий перформанса — фантастическая история о межгалактическом фестивале искусств с элементами приключения и символичными образами — стал платформой для демонстрации дисциплины, сценической зрелости и исполнительского уровня участников. Главные идеи спектакля — дружба, преданность профессии и любовь к искусству — подкреплялись чётко выстроенными номерами и технической проработкой», - рассказала театральный педагог Светлана Жукова.«Большой показ на профессиональной сцене и теплый зрительский приём подтвердил: Саратовская область готовит к «Театральному Приволжью» креативные творческие коллективы, способные завоевать призовые места и достойно представить регион на фестивале», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.