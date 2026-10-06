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Инвесторы могут стать резидентами Столыпинского индустриального парка

Новости
В Саратовской области продолжается работа по созданию благоприятных условий для инвесторов. Одной из площадок для размещения производств является Столыпинский индустриальный парк, аккредитованный Минпромторгом России. Сегодня парк полностью готов к приёму резидентов. Инвесторам предлагаются подготовленные участки «под ключ», налоговые льготы и всесторонняя поддержка региональных властей.

 
«На сегодняшний день к реализации инвестиционных проектов на территории парка уже приступили пять резидентов. Общий объем инвестиций превышает 20 млрд рублей, а реализация этих проектов позволит создать 960 новых рабочих мест», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.
 
«В Столыпинском индустриальном парке созданы все условия для быстрого и комфортного запуска производства. Инвестору не нужно тратить время и средства на подведение коммуникаций — всё уже готово. Также инвестор получает налоговые преференции и дополнительные меры поддержки от региона, что снижает издержки на начальном этапе», — отметил директор ООО «УК СИП» Алексей Лихачев.
 
Льготы и меры поддержки для резидентов парка: льгота по налогу на имущество организаций; льготы по упрощённой системе налогообложения (УСН).
 
Кроме того, резиденты парка могут также воспользоваться мерами поддержки для субъектов инвестиционной деятельности на территории Саратовской области, реализующих инвестиционные проекты.
 
Обязательным условием для резидентов является соблюдение экологических норм и стандартов, что важно для устойчивого развития территории и сохранения благоприятной окружающей среды.
 