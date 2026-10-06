Студенты энгельсской ШКИ отличились на Всероссийском фестивале «Палитра регионов»

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В октябре студенты второго курса студии «Фото и видео» Школы креативных индустрий г. Энгельса приняли участие во Всероссийском фестивале молодёжного видеоконтента «Палитра регионов» и завоевали диплом Лауреата II степени.«Федеральный проект по созданию Школ креативных индустрий играет ключевую роль в развитии молодёжного творческого потенциала региона. Сейчас в области работают три такие школы — в Балаково, Энгельсе и Саратове — и они уже дают заметные результаты. Обучая молодых режиссёров, операторов и медиаспециалистов, мы формируем локальные команды, способные профессионально представлять свою территорию на всероссийских площадках. Победы наших студентов на фестивалях подтверждают правильность выбранной стратегии и мотивируют расширять образовательные возможности для новых участников», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.«Палитра регионов» — площадка для авторов 12–18 лет, объединяющая десять творческих номинаций: короткометражное документальное кино, VR-зарисовки, клипы, влоги, интервью, социальные ролики, анимация и экспериментальные форматы. Фестиваль даёт молодым авторам возможность по-новому представить свой регион и реализовать творческие идеи в свободном формате.«Работа наших студентов в номинации «Короткометражное документальное кино» высоко оценена жюри и принесла команде диплом Лауреата II степени. Эта награда — значимый профессиональный результат и важный вклад в портфолио участников, а также стимул для новых проектов и экспериментов», - почеркнула преподаватель ШКИ Мария Серяпина.