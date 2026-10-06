6 октября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 06 октября
Ветеран СВО Игорь Павлов с позывным «Хоттабыч» принял участие в финале «Второго старта»
16:30 | 06 октября
«Путеводные звезды Гагарина» в Парке покорителей космоса
16:30 | 06 октября
Золото мирового первенства — у саратовской самбистки!
15:13 | 06 октября
В Саратовском ТЮЗе пройдет вечер памяти Зои Спириной
13:30 | 06 октября
Энергетики Саратовской области подготовились к отопительному периоду
12:30 | 06 октября
В региональном минздраве работает «горячая линия» по вступлению в отопительный сезон  
12:15 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
11:30 | 06 октября
Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект
10:18 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
10:13 | 06 октября
Саратовцев приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Студенты энгельсской ШКИ отличились на Всероссийском фестивале «Палитра регионов»

Новости
Студенты энгельсской ШКИ отличились на Всероссийском фестивале «Палитра регионов»

 
В октябре студенты второго курса студии «Фото и видео» Школы креативных индустрий г. Энгельса приняли участие во Всероссийском фестивале молодёжного видеоконтента «Палитра регионов» и завоевали диплом Лауреата II степени.
 
«Федеральный проект по созданию Школ креативных индустрий играет ключевую роль в развитии молодёжного творческого потенциала региона. Сейчас в области работают три такие школы — в Балаково, Энгельсе и Саратове — и они уже дают заметные результаты. Обучая молодых режиссёров, операторов и медиаспециалистов, мы формируем локальные команды, способные профессионально представлять свою территорию на всероссийских площадках. Победы наших студентов на фестивалях подтверждают правильность выбранной стратегии и мотивируют расширять образовательные возможности для новых участников», - отметила министр культуры Саратовской области  Наталия Щелканова.
 
«Палитра регионов» — площадка для авторов 12–18 лет, объединяющая десять творческих номинаций: короткометражное документальное кино, VR-зарисовки, клипы, влоги, интервью, социальные ролики, анимация и экспериментальные форматы. Фестиваль даёт молодым авторам возможность по-новому представить свой регион и реализовать творческие идеи в свободном формате.
 
«Работа наших студентов в номинации «Короткометражное документальное кино» высоко оценена жюри и принесла команде диплом Лауреата II степени. Эта награда — значимый профессиональный результат и важный вклад в портфолио участников, а также стимул для новых проектов и экспериментов», - почеркнула  преподаватель ШКИ Мария Серяпина.
 