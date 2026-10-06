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Саратовцев приглашают к участию во II Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»

Новости
Саратовцев приглашают к участию во II Всероссийской премии в сфере исторического просвещения молодежи «Голос истории»

В России во второй раз пройдет Всероссийская премия в сфере исторического просвещения молодежи. Ее цель – поддержать и распространить лучшие методы обучения истории, поощрить новаторские подходы и вовлечь детей и подростков в активное изучение и сохранение исторического наследия нашей страны.

В дебютном сезоне Премии в 2025 году приняло участие 1975 человек
из 84 регионов России, а также 6 иностранных государств. В 2026 году количество номинаций Премии будет расширено до 14, основной акцент будет сделан на проектах и инициативах, реализуемых в малых городах и селах России.

«История – это не просто страницы учебника, это живой голос наших предков, - считает генеральный директор АНО «Герои Отечества», секретарь организационного комитета премии Владислав Курбатов. - Премия «Голос истории» помогает найти и поддержать тех, кто умеет рассказать эту историю ярко, современно. Мы рады, что с каждым годом всё больше молодых людей включается в сохранение исторической памяти нашей страны. Во втором сезоне премии мы расширяем количество номинаций и ждём ещё больше ярких проектов со всей России».

Участниками премии могут стать граждане РФ в возрасте от 12 лет, юридические лица и коллективы авторов. В номинации «Лучший зарубежный проект об истории России» к участию приглашаются физические и юридические лица иностранных государств.

Заявки на участие будет оценивать Экспертный совет. Лауреаты получат призы и поддержку от партнеров и организаторов премии, посетят церемонию вручения премии в Москве, встретятся с выдающимися государственными деятелями и известными историками.

Подать заявку для участия в премии можно на официальном сайте: https://ano-geroiotechestva.ru/award
до 1 ноября. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии, которая запланирована на конец ноября 2026 года.  
 
Справочно
Организатор премии – АНО «Герои Отечества». Партнеры премии - Министерство просвещения РФ, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Роспатриотцентр, федеральные музеи, депутаты ГосДумы и сенаторы РФ.

По информации организаторов