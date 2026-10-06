Социозащитные учреждения области входят в отопительный сезон с максимальной готовностью

просмотров: 172

В учреждениях теплоснабжение осуществляется как централизованно, так и автономными источниками тепла.«Все 123 учреждения получили паспорта готовности к отопительному сезону. В настоящее время пуск тепла осуществлен в 27 учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. В учреждениях, где подача тепла еще не началась, температурный режим поддерживается с помощью отопительных приборов. При этом строго соблюдаются установленные нормативы и все меры безопасности. Текущая средняя температура в помещениях составляет 20–23 °C. Министерство держит ситуацию на контроле и обеспечивает бесперебойное функционирование всех подведомственных объектов», – отметили в региональном минтруде.По вопросам пуска отопления в социозащитных учреждениях можно обращаться по номеру телефона: 8-800-775-21-09.Учреждения культуры Саратовской области также готовы к началу отопительного сезона: проведены плановые профилактические работы, проверены и подготовлены тепловые сети и отопительное оборудование. Персонал прошёл инструктаж по безопасной эксплуатации систем отопления.Взаимодействие с коммунальными службами и органами управления налажено для оперативного реагирования и обеспечения стабильной подачи тепла в учреждения культуры.Работает горячая линия по вопросам отопления в учреждениях культуры Саратовской области – тел. 8(8452)26-40-13, 8(8452) 26-17-10.