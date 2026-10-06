6 октября 2026 ВТОРНИК
Новости
17:30 | 06 октября
Ветеран СВО Игорь Павлов с позывным «Хоттабыч» принял участие в финале «Второго старта»
16:30 | 06 октября
«Путеводные звезды Гагарина» в Парке покорителей космоса
16:30 | 06 октября
Золото мирового первенства — у саратовской самбистки!
15:13 | 06 октября
В Саратовском ТЮЗе пройдет вечер памяти Зои Спириной
13:30 | 06 октября
Энергетики Саратовской области подготовились к отопительному периоду
12:30 | 06 октября
В региональном минздраве работает «горячая линия» по вступлению в отопительный сезон  
12:15 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
11:30 | 06 октября
Стабильный выпуск резервуаров для нефти: в Саратове реализуют крупный промышленный проект
10:18 | 06 октября
«Рифовцы» завоевали новые награды на международных и всероссийских кубках  
10:13 | 06 октября
Саратовцев приглашают принять участие в онлайн-зачете по финансовой грамотности
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Социозащитные учреждения области входят в отопительный сезон с максимальной готовностью

Новости
На территории региона функционируют 123 учреждения подведомственные министерству труда и социальной защиты Саратовской области, в том числе 43 учреждения с круглосуточным пребыванием людей

 

 
В учреждениях теплоснабжение осуществляется как централизованно, так и автономными источниками тепла.
 
«Все 123 учреждения получили паспорта готовности к отопительному сезону. В настоящее время пуск тепла осуществлен в 27 учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан. В учреждениях, где подача тепла еще не началась, температурный режим поддерживается с помощью отопительных приборов. При этом строго соблюдаются установленные нормативы и все меры безопасности. Текущая средняя температура в помещениях составляет 20–23 °C. Министерство держит ситуацию на контроле и обеспечивает бесперебойное функционирование всех подведомственных объектов», – отметили в региональном минтруде.
 
По вопросам пуска отопления в социозащитных учреждениях можно обращаться по номеру телефона: 8-800-775-21-09.
 
Учреждения культуры Саратовской области также готовы к началу отопительного сезона: проведены плановые профилактические работы, проверены и подготовлены тепловые сети и отопительное оборудование. Персонал прошёл инструктаж по безопасной эксплуатации систем отопления.
 
Взаимодействие с коммунальными службами и органами управления налажено для оперативного реагирования и обеспечения стабильной подачи тепла в учреждения культуры.
 
Работает горячая линия по вопросам отопления в учреждениях культуры Саратовской области – тел. 8(8452)26-40-13, 8(8452) 26-17-10.
 