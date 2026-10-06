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В Советском районе прошел этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»  

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В Советском районе прошел этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман»  

В селе Новолиповка Советского района на территории этнокультурного исторического комплекса «Великая Степь Большого Карамана» состоялся этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман». В рамках мероприятия презентован грантовый проект «Инклюзивный спорт на Большом Карамане. Спортивно-историческая площадка «Родные берега», реализуемый  Советской местной организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ). Проект является победителем областного конкурса грантов среди некоммерческих организаций Саратовской области.
 
Главная особенность фестиваля — объединение исторической реконструкции с инклюзивными активностями. Гости смогли буквально прикоснуться к прошлому: театрализованное шоу «Сарматы — ожившие образы» перенесло зрителей в эпоху древних кочевников, а выставка «Ожившие артефакты: крестьянские гаджеты» показала, как жили наши предки.
 
На интерактивных площадках желающие осваивали гончарное дело и чеканку монет, мастерили ватные игрушки и играли в национальные забавы. Особой популярностью пользовалась площадка «Живое полотно Дружбы народов», где каждый мог принять участие в создании общего арт-объекта.
 
Любители точности состязались в стрельбе из лука и арбалета, а зрители наблюдали за показательными выступлениями по ушу и реконструкцией «Кипчакского боя» от клуба «Победитель». Завершился фестиваль сплавом на байдарках по реке Большой Караман, подаривший участникам незабываемые виды на степные просторы.
 
Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области Тимофей Лещенко отметил: «Проект решает сразу две задачи: сохраняет историко-культурное наследие территории и создаёт условия для занятий спортом людям с ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль показал, что историческая реконструкция и инклюзивные практики могут работать вместе. Поддержка таких инициатив — это вклад в развитие местных сообществ и в популяризацию уникальных территорий региона».
 