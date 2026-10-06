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Саратов присоединился к федеральному проекту «Земля памяти»

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Саратов присоединился к федеральному проекту «Земля памяти»


В Саратовской области началась реализация федерального проекта «Земля памяти», инициированного Комитетом семей воинов Отечества. Проект призван увековечить память участников специальной военной операции и создать еще одно пространство, где родные и близкие смогут отдать дань уважения героям.

С 28 сентября по 1 октября активисты регионального Комитета семей воинов Отечества, участники специальной военной операции, волонтеры, священнослужители собирали землю для будущего мемориала на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской, Курской, Брянской и Белгородской областей. Все эти территории нашей страны затронули боевые действия, поэтому землю собирали в гильзы от снарядов. В некоторых местах сбор земли происходил буквально под пулями, с риском для жизни.

Организаторы видят в проекте живой мост между подвигом победителей Великой Отечественной войны и героями наших дней — связь, которая не прерывается и не измеряется годами. Руководитель автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» Елена Гамидова лично проехала по новым и приграничным субъектам в сопровождении волонтёров-водителей, чтобы принять гильзы с землёй с полей боёв.

«Для нас этот проект – очень личная история. В каждой горсти этой земли память о наших ребятах и о том, что они сделали для нас. «Земля памяти» стала мостом между поколениями: между дедами, победившими в Великой Отечественной, и внуками, которые сегодня сражаются за страну. И мы должны сделать всё, чтобы эта память жила в сердце каждого. Первый этап завершён: земля собрана и передана. Впереди подготовка мемориальной зоны. Благодарю всех, кто был рядом и не остался в стороне»,
— отметила Елена Гамидова.

Организационную помощь в реализации проекта оказывает министерство внутренней региональной и муниципальной политики области.