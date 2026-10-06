Школьникам рассказали, как создать подарок для близких с помощью ИИ

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Вице-президент - директор Департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО Сбербанк Максим Ерёменко на доступных примерах показал, как современные ИИ-инструменты упрощают работу с 3D-моделями и открывают перед ребятами новые возможности для творчества и инженерии.Ребята узнали не только о том, что такое 3D-моделирование и как работает 3D-принтер, но и научились обращаться за помощью к ИИ, чтобы создавать полезные вещи или запоминающиеся подарки для близких.«Ранняя профориентация школьников в сфере информационных технологий закладывает основы для успешной реализации детьми в современном цифровом мире. Это задача, которую мы решаем совместно с министерством образования области и образовательными учреждениями региона. Важно, чтобы дети не просто слышали о современных технологиях, но и понимали, как они работают и где могут быть применены на практике. Такие проекты, как «Урок цифры», помогают ребятам увидеть за цифровыми инструментами реальные возможности, попробовать себя в решении практических задач и, возможно, выбрать направление для будущей профессии», – отметила первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Анастасия Черепанова.Материалы урока разработаны Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды Sber AI. Контент адаптирован для трех возрастных групп (1–4, 5–9 и 10–11 классы) и имеет разный уровень сложности.Пройти «Урок цифры» по теме «Искусственный интеллект: 3D-технологии» и получить именной сертификат можно самостоятельно до 25 октября 2026 года на официальном сайте проекта: https://урокцифры.рф/lessons/ai-3d-tech.Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.