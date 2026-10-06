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В Петровском районе завершена установка двух модульных ФАПов

Новости / Здоровье
В Петровском районе завершена установка двух модульных ФАПов

 
Петровский район в этом году отмечает масштабное обновление медицинской инфраструктуры. В рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения на территории района возводятся три новых фельдшерско-акушерских пункта.
 
На сегодняшний день строительные работы полностью завершены в селах Новодубровка и Ножкино. Сотрудники Петровской районной больницы уже приступили к завершающему этапу подготовки объектов — уборке помещений. На днях состоится приёмка этих ФАПов комиссией, а затем начнется самый ответственный момент — процесс лицензирования.
 
Параллельно с этим полным ходом идут работы по возведению третьего объекта в селе Большая Берёзовка. Ожидается, что строительство там также будет завершено в ближайшее время.
 
«Новые ФАПы станут важным шагом для повышения доступности качественной медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов нашего района. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» жители трёх сельских населённых пунктов Петровского района в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь рядом с домом, не тратя драгоценные часы на дорогу», — отметила главный врач Петровской РБ Галина Вольф.
 
Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 года в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
 