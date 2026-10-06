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Представители Саратовской области одержали победу в конкурсе грантов ПФО

Новости
Представители Саратовской области одержали победу в конкурсе грантов ПФО

В Самаре завершился конкурс грантов по поддержке молодежных инициатив, проходящий по инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. По итогам защитных этапов делегация Саратовской области заняла первое место среди субъектов ПФО по количеству победителей, завоевав четыре награды.

В направлении «Туристический потенциал регионов Приволжья» победителем признан Егор Балашов с проектом цифровой платформы молодежного и событийного туризма Саратовской области «Сарафан».

В направлении «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья» грантовую поддержку получила Елена Жилякова на реализацию историко-просветительского проекта «Слово и Дело».

Еще две победы представители Саратовской области одержали в рамках окружного медиаконкурса «Молодежные медиа ПФО». Победителями стали Сабина Трошина и Анна Штрикер.

Окружной конкурс молодежных инициатив Приволжского федерального округа направлен на поддержку социально значимых проектов молодежи, развитие творческого и профессионального потенциала молодых лидеров, а также продвижение региональных медиаресурсов.