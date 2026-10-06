Представители Саратовской области одержали победу в конкурсе грантов ПФО

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В Самаре завершился конкурс грантов по поддержке молодежных инициатив, проходящий по инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. По итогам защитных этапов делегация Саратовской области заняла первое место среди субъектов ПФО по количеству победителей, завоевав четыре награды.В направлении «Туристический потенциал регионов Приволжья» победителем признан Егор Балашов с проектом цифровой платформы молодежного и событийного туризма Саратовской области «Сарафан».В направлении «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья» грантовую поддержку получила Елена Жилякова на реализацию историко-просветительского проекта «Слово и Дело».Еще две победы представители Саратовской области одержали в рамках окружного медиаконкурса «Молодежные медиа ПФО». Победителями стали Сабина Трошина и Анна Штрикер.Окружной конкурс молодежных инициатив Приволжского федерального округа направлен на поддержку социально значимых проектов молодежи, развитие творческого и профессионального потенциала молодых лидеров, а также продвижение региональных медиаресурсов.