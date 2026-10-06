Представители Саратовской области одержали победу в конкурсе грантов ПФО
В Самаре завершился конкурс грантов по поддержке молодежных инициатив, проходящий по инициативе Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. По итогам защитных этапов делегация Саратовской области заняла первое место среди субъектов ПФО по количеству победителей, завоевав четыре награды.
В направлении «Туристический потенциал регионов Приволжья» победителем признан Егор Балашов с проектом цифровой платформы молодежного и событийного туризма Саратовской области «Сарафан».
В направлении «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья» грантовую поддержку получила Елена Жилякова на реализацию историко-просветительского проекта «Слово и Дело».
Еще две победы представители Саратовской области одержали в рамках окружного медиаконкурса «Молодежные медиа ПФО». Победителями стали Сабина Трошина и Анна Штрикер.
Окружной конкурс молодежных инициатив Приволжского федерального округа направлен на поддержку социально значимых проектов молодежи, развитие творческого и профессионального потенциала молодых лидеров, а также продвижение региональных медиаресурсов.