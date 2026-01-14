14 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
В Саратове, Энгельсе, Балакове коммунальные службы работают в усиленном режиме

В Саратове, Энгельсе, Балакове коммунальные службы работают в усиленном режиме


В Саратове течение ночи службы благоустройства города устраняли последствия снегопада. На работы привлечено около 450 единиц специализированной техники.

В приоритетном порядке велась расчистка и обработка противогололёдными материалами основных магистралей, пешеходных зон, проездов и подходов к социальным учреждениям и остановочным павильонам.

По вопросам уборки снега и ликвидации последствий непогоды в Саратове можно обратиться на круглосуточную горячую линию Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (8452) 659-659.

В Энгельсе минувшей ночью были усилены работы по ликвидации последствий осадков.

В первоочередном порядке с начала снегопада проводилась обработка улично-дорожной сети противогололёдными материалами, что позволило предотвратить образование накатов. Параллельно продолжались работы по вывозу снежных масс.

В настоящее время бригады ведут очистку остановочных площадок, пешеходных зон и лестничных маршей.

По вопросам очистки территории от снега и наледи в Энгельсе и Энгельсском районе можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: +7 (962) 627-68-62.

В Балаковском районе коммунальные службы продолжают бороться с последствиями снегопада. Основные усилия сейчас направлены на расчистку подходов к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта и тротуарам. 

Работы по очистке снега идут и в сёлах, а также на дорогах, ведущих к ним. Коммунальные службы будут устранять последствия непогоды весь день.  Жалоб от жителей города и населённых пунктов района не поступало. Во все сёла есть проезд. Исключение — дорога к селу Красный Яр, которую начало заносить. Там сейчас небольшие затруднения движения. Туда уже направили технику. Автобусы временно не ходят. Весь остальной общественный транспорт в городе и пригороде работает по расписанию и без задержек.

В Балаковском районе круглосуточно работает дежурно-диспетчерская служба. При чрезвычайных ситуациях можно звонить по телефонам 8 (8453) 39-00-14 или 39-00-34.

По информации администрации Муниципального образования "Город Саратов", администраций Балаковского и Энгельсского районов