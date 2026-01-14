Областные дорожники готовы задействовать 900 единиц спецтехники на уборку дорог

просмотров: 322

Накануне первого рабочего дня в области начался сильный снегопад. Предстоящую ночь дорожники будут вести механизированную уборку областных дорог, вывозить снег, обрабатывать проезжую часть противогололедными материалами.На транзитных маршрутах Саратова областные дорожники вывозят снег. Сейчас работы ведутся по улице Соколовая. В ночь запланирована механизированная уборка других транзитных маршрутов и их обработка противогололедными материалами. Работы будут вестись круглосуточно.На территории Саратова 77,3 км дорог регионального значения, это четыре транзитных маршрута.Механизированная уборка региональных транзитных маршрутов в Саратове велась на протяжении всех праздничных дней. С начала 2026-го года было израсходовано свыше 1280 тысяч тонн хлорида для обработки областных дорог в черте города. Из них 325 на ликвидацию последствий аварий на инженерных коммуникациях по Московскому и Ново-Астраханскому шоссе, Соколовой, Буровой, Панфилова.«Несмотря на праздничные дни, дорожники работали круглосуточно, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта. Если говорить об областных дорогах в Саратове, в обязанности подрядчика входит уборка только проезжей части» - отметил министр дорожного хозяйства области Федор Котельников. – «Однако, понимая сложность ситуации ввиду непростых погодных условий, с подрядчиком была достигнута договоренность, что дорожники окажут содействие в расчистке подходов к пешеходным переходам и остановкам, в первую очередь, где имеются объекты соцсферы».На улице Тракторная и по проспекту 50 лет Октября областные дорожники помогли в расчистке тротуаров. На Соколовой и по проспекту 50 лет Октября также ведётся вывоз снега с пешеходной части. Всего с 1 января дорожники вывезли свыше 12 тыс. кубометров снега.В Энгельсе механизированная уборка проводилась на двух транзитных маршрутах, переданных области, общей протяжённостью 16,3 км. С начала 2026 года на обработку этих региональных дорог израсходовали почти 300 тонн хлорида. Работы также не прекращаются.По региональным дорогам вне Саратова и Энгельса, с 1 января было израсходовано порядка 30 тыс. тонн песко-соляной смеси, в среднем, на работах было задействовано 445 единиц снегоуборочной техники. На региональных дорогах в районах области работы по уборке снега также ведутся круглосуточно.Специалисты министерства дорожного хозяйства области призывают водителей соблюдать аккуратность на дорогах, не оставлять машины на проезжей части, чтобы не мешать работе дорожников.По вопросам механизированной уборки дорог регионального значения, жители могут звонить по телефону «горячей линии» Центральной диспетчерской службы: 8 (8452) 499-227.Министерство дорожного хозяйства Саратовской области