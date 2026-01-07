7 ЯНВАРЯ 2026 СРЕДА
Новости
22:37 | 06 января
Управляющие компании, проигнорировавшие уборку снега, будут привлечены к ответственности
13:07 | 05 января
Горячие линии Саратова: транспорт, уборка снега и состояние дорог — куда звонить жителям?
10:51 | 05 января
Продолжаются мероприятия по уборке городов от снега и наледи
15:07 | 04 января
Саратовская область: Оперативная обстановка в регионе
23:16 | 03 января
Более 300 единиц спецтехники работают на региональных трассах области
11:30 | 03 января
Декада спорта и здоровья объединит более 23 тысяч любителей активного образа жизни
10:30 | 03 января
Вспомнить советские традиции Нового года можно в Доме Павла Кузнецова
09:45 | 03 января
Область вновь накрыло снегом: дорожники работают в круглосуточном режиме
17:30 | 30 декабря
В последний день 2025 года завершается сезон охоты на боровую дичь
15:30 | 30 декабря
София Царева и Дмитрий Афанасьев завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу
Общество
В ряде районов Саратова зафиксированы серьёзные нарушения в содержании придомовых территорий. По данным администрации города, некоторые управляющие организации до сих пор не обеспечили расчистку дворов после снегопадов и не удалили наледь с кровель.

Из‑за снежных заносов мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам, что нарушает график вывоза ТКО и создаёт угрозу санитарно-эпидемиологического характера. При этом руководители указанных компаний не только не организуют работы, но и игнорируют заседания городского штаба по уборке снега, не выходят на связь с профильными структурами и оставляют жалобы жителей без внимания.

Администрация Саратова подчёркивает: «праздничные дни – не повод для бездействия, а период повышенной ответственности. Компании, которые допускают такое халатное отношение к своим обязанностям, не должны оставаться на рынке жилищно-коммунальных услуг.»

В настоящее время управлением жилищного контроля города собраны доказательства нарушений. Материалы будут направлены в Государственную жилищную инспекцию для принятия надзорных и административных мер.

Об этом сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова Алексей Сидоров.

Жителям на заметку:
Если ваша управляющая компания не справляется с уборкой снега, сообщите об этом в администрацию Саратова (https://t.me/saratov_mer/32083). Укажите точный адрес и название УК, все обращения будут переданы в жилищный контроль для проверки и реагирования.

Информация предоставлена администрацией Саратова