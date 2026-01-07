Управляющие компании, проигнорировавшие уборку снега, будут привлечены к ответственности

просмотров: 139

В ряде районов Саратова зафиксированы серьёзные нарушения в содержании придомовых территорий. По данным администрации города, некоторые управляющие организации до сих пор не обеспечили расчистку дворов после снегопадов и не удалили наледь с кровель.Из‑за снежных заносов мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам, что нарушает график вывоза ТКО и создаёт угрозу санитарно-эпидемиологического характера. При этом руководители указанных компаний не только не организуют работы, но и игнорируют заседания городского штаба по уборке снега, не выходят на связь с профильными структурами и оставляют жалобы жителей без внимания.Администрация Саратова подчёркивает: «праздничные дни – не повод для бездействия, а период повышенной ответственности. Компании, которые допускают такое халатное отношение к своим обязанностям, не должны оставаться на рынке жилищно-коммунальных услуг.»В настоящее время управлением жилищного контроля города собраны доказательства нарушений. Материалы будут направлены в Государственную жилищную инспекцию для принятия надзорных и административных мер.Об этом сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Саратова Алексей Сидоров.Жителям на заметку:Если ваша управляющая компания не справляется с уборкой снега, сообщите об этом в администрацию Саратова (https://t.me/saratov_mer/32083). Укажите точный адрес и название УК, все обращения будут переданы в жилищный контроль для проверки и реагирования.Информация предоставлена администрацией Саратова