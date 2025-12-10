10 декабря 2025 СРЕДА
18:22 | 10 декабря
Стали известны имена победителей турнира «Кожаная Кепка» памяти Юрия Лужкова
18:07 | 10 декабря
На дороги области вышло в два раза больше снегоуборочной техники, чем вчера
18:00 | 10 декабря
Ветераны СВО смогут внести вклад в развитие региона
17:30 | 10 декабря
В Балакове благоустроили 10 общественных локаций по федеральному проекту
16:00 | 10 декабря
Врачи Фёдоровской больницы обследовали 135 пациентов на новой системе эндоскопической визуализации
15:49 | 10 декабря
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»
15:00 | 10 декабря
Членов жюри «Театрального Приволжья» поздравили со 105-летием Саратовского театрального института
13:46 | 10 декабря
В Саратове реализуют проект "Снова сильный"
09:46 | 10 декабря
Работы по зимнему содержанию дорог ведутся в круглосуточном режиме
22:28 | 09 декабря
В СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова завершилась Вахта Памяти, посвящённая Дню Героев Отечества
Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»

Снег, выпавший в Саратове и районах области 9 декабря, стал большой неожиданностью для некоторых водителей, не успевших подготовиться к изменению погодных условий. Об этом заявил общественник Айса Акчурин.




- Первый снег лишь слегка прикрыл осенний пейзаж Саратова, а дороги уже встали в десятибалльных пробках. Причем это не какой-то катаклизм с десятками миллиметров осадков, а лишь небольшой снегопад.

Но как ни странно, такой поворот событий стал сюрпризом для многих водителей, не успевших «переобуть» автомобили на зимние колеса. И это с учетом того, что правила дорожного движения предписывают сделать это до 1 декабря. То, что треть первого зимнего месяца уже миновала, этих граждан, видимо, совсем не смущает.

Другая проблема – стиль вождения. Многие забывают, что даже самая качественная зимняя резина, будь то шипы или «липучка», а также продвинутые системы помощи, доступные на современных автомобилях, не являются панацеей от неприятностей и никак не позволяют водить в том же стиле, что и летом.

Как результат несознательности отдельных водителей – дороги Саратова в час пик встали в многокилометровых пробках из-за множества мелких ДТП в разных районах города.

К счастью, для городских служб первый снегопад сюрпризом не стал. Десятки единиц коммунальной техники максимально оперативно вышли на обработку проезжих частей, а современные реагенты, второй год применяющиеся по инициативе губернатора Романа Бусаргина, делают саратовские дороги зимой максимально безопасными.

Осталось лишь водителям вспомнить, что сложные погодные условия – это не повод устраивать «дрифты» и другие лихаческие фокусы, а причина задуматься о безопасности – своей и окружающих, - подытожил председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов».