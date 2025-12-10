Общественник о пробках на дорогах: «Первый снег стал сюрпризом для водителей, но не для коммунальщиков»

просмотров: 134

- Первый снег лишь слегка прикрыл осенний пейзаж Саратова, а дороги уже встали в десятибалльных пробках. Причем это не какой-то катаклизм с десятками миллиметров осадков, а лишь небольшой снегопад.Но как ни странно, такой поворот событий стал сюрпризом для многих водителей, не успевших «переобуть» автомобили на зимние колеса. И это с учетом того, что правила дорожного движения предписывают сделать это до 1 декабря. То, что треть первого зимнего месяца уже миновала, этих граждан, видимо, совсем не смущает.Другая проблема – стиль вождения. Многие забывают, что даже самая качественная зимняя резина, будь то шипы или «липучка», а также продвинутые системы помощи, доступные на современных автомобилях, не являются панацеей от неприятностей и никак не позволяют водить в том же стиле, что и летом.Как результат несознательности отдельных водителей – дороги Саратова в час пик встали в многокилометровых пробках из-за множества мелких ДТП в разных районах города.К счастью, для городских служб первый снегопад сюрпризом не стал. Десятки единиц коммунальной техники максимально оперативно вышли на обработку проезжих частей, а современные реагенты, второй год применяющиеся по инициативе губернатора Романа Бусаргина, делают саратовские дороги зимой максимально безопасными.Осталось лишь водителям вспомнить, что сложные погодные условия – это не повод устраивать «дрифты» и другие лихаческие фокусы, а причина задуматься о безопасности – своей и окружающих, - подытожил председатель комиссии по ЖКХ, благоустройству и экологии Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов».