Наследие Майи Плисецкой звучит в музыке, танце и голосах российских артистов
В 2025 году Россия отметила 100-летие легендарной Майи Плисецкой национальным проектом «Моя Майя».
Центральными событиями стали гала-концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Светлогорске, Салехарде и Тюмени, где ведущие артисты российского балета представили как классические партии Плисецкой, так и новые постановки в ее честь. Проект дополнили серия лекций, которые доступны и в онлайн-формате, а также специально созданные видеообращения артистов с воспоминаниями о великой балерине.
Проект «100-летию Майи Плисецкой посвящается “Моя Майя”» реализован АНО «Продюсерский центр “Открытое искусство”» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
«Проект “Моя Майя” создавался лучшими молодыми творческими силами нашей Родины. Майя Михайловна объединила вокруг себя самых талантливых артистов, балетмейстеров со всей России. Как много раз было при ее жизни, она вновь стала центром притяжения любителей хореографического искусства. Тысячи зрителей нашей страны пришли на встречу с великой Майей на гала-концерты проекта, и каждый из них смог понять и увидеть свою Майю… От лиц всех участников проекта благодарю за поддержку Президентский фонд культурных инициатив за возможность реализации такого важного проекта для искусства России в год 100-летия величайшей балерины Майи Плисецкой», — сказал Сергей Величкин, продюсер, один из авторов проекта «100-летию Майи Плисецкой посвящается “Моя Майя”».
Гала-концерты
Майя Плисецкая всегда интересовалась новыми именами и новыми тенденциями в балетном искусстве, регулярно представляя на своих юбилеях самые неординарные постановки. Впервые с момента ухода великой балерины сразу 5 ведущих хореографов из крупнейших театров страны создали авторские миниатюры, каждая из которых стала сценическим откликом на образ балерины. Гала-концерты объединили оригинальные хореографические постановки и легендарные фрагменты из ее репертуара.
Запись одного из концертов опубликована в сообществе проекта «Моя Майя» к Всемирному дню балета: https://vk.com/video-201017746_456239238
Среди авторов постановок:
• Александр Сергеев (Мариинский театр), художественный руководитель проекта, поставил свою версию знаменитой миниатюры «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса (более известной как «Умирающий лебедь») в оригинальной транскрипции Ивана Александрова. Автор сам стал и исполнителем этой миниатюры.
• Максим Севагин (Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко) для программы «Моя Майя» поставил на музыку Сергея Прокофьева (Анданте из Первой сонаты для скрипки и фортепиано) небольшой балет, посвященный изменчивости женщины как таковой, а особенно женщины-актрисы.
• Максим Петров (Театр «Урал Опера Балет») создал небольшой спектакль, в фонограмме которого звучал голос великой балерины (из документального фильма Василия Катаняна 1964 года). Композитор Дмитрий Мазуров включил фрагменты текста для голоса и ансамбля, а хореограф поставил дуэт, в котором слова задавали смысловой и ритмический каркас.
• Александр Омар (Новосибирский театр оперы и балета) создал постановку на музыку Чарли Чаплина из фильма «Огни рампы». В свое время Майя Плисецкая обсуждала с выдающимся хореографом Касьяном Голейзовским возможность поставить балет на эту музыку, но проекту не суждено было состояться.
• Иван Кузнецов (Ростовский музыкальный театр) посвятил свою новую работу Плисецкой в роли Федры (великая балерина исполняла заглавную роль в спектакле Сержа Лифаря в 1984 году в Балете Нанси) и взял в работу увертюру Жюля Массне, созданную для одноименного драматического спектакля.
В проекте принимали участие ведущие солисты Большого, Мариинского театров, Новосибирского театра оперы и балета, артисты Большого, Мариинского, Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, театра «Урал Опера Балет», Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Ростовского музыкального театра.
Национальный видеомарафон звезд российского балета
Прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка России Екатерина Кондаурова, прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, солист Мариинского театра Александр Сергеев, заслуженная артистка России Дарья Павленко, прима-балерина Большого театра Алена Ковалева и многие другие записали видеообращения с благодарностью и воспоминаниями о Майе Плисецкой.
Видеоролики опубликованы в сообществе национального проекта «Моя Майя» ВКонтакте, посвященного 100-летию Плисецкой. Здесь также можно найти ключевые факты ее биографии и уникальные архивные материалы.
Материалы выложены в сообществе проекта «Моя Майя»
Лекционная программа от экспертов в области балета
В Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге состоялась запись серии общедоступных лекций о жизни и творчестве Майи Плисецкой:
«Майя Плисецкая — символ русского балета». Лекцию провела Янина Гурова, историк балета, кандидат искусствоведения, автор монографий и статей о балете и театре.
«Плисецкая — икона стиля». Янина Гурова рассказала о влиянии балерины на моду и культуру.
«Майя Плисецкая: судьба в тысяче жизней». Лекцию представила Ольга Федорченко, балетный критик и историк балета.
Онлайн-версии встреч с экспертами в области балета также публикуются в сообществе проекта.
Записи лекций также доступны в сообществе проекта «Моя Майя».
