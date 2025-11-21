Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»

просмотров: 117

8 марта 2026 года на сцене ЛДС «Кристалл» состоится музыкальных событие – концерт Сергея Лазарева с масштабным шоу «Шоумен».Шоу уже собрало тысячи зрителей по всей стране и стало символом нового уровня концертных постановок в России. Премьера проекта в Москве прошла с аншлагом: более 30 000 зрителей за три дня.Грандиозное световое оформление, LED-инсталляции, спецэффекты и элементы театрального перформанса превращают каждую песню в отдельную историю. На сцене оживают сюжеты, отражающие внутренний мир артиста, его путь, мечты и силу творчества.Музыкальная основа шоу – одноименная композиция «Шоумен», в которой Лазарев приоткрывает закулисье профессии артиста и говорит о том, что стоит за блеском софитов. Программа включает не только легендарные хиты, но и новые песни, созданные специально для этого тура.Проект стал знаковым для российского шоу-бизнеса: в нем задействована команда из десятков специалистов по свету, звуку и визуальным эффектам, а уровень постановки сопоставим с лучшими мировыми шоу.