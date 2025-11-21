21 ноября 2025 ПЯТНИЦА
20:51 | 21 ноября
На видеоплатформе выходит золотая коллекция выпусков «БесогонТВ»
19:13 | 21 ноября
Сергей Лазарев в Саратове с грандиозным шоу «Шоумен»
18:28 | 21 ноября
Елена Налимова* признана иноагентом
18:00 | 21 ноября
Новая школа в Саратове станет фундаментом современного образования будущего поколения
17:30 | 21 ноября
Актер Даниил Вахрушев выступит перед школьниками Саратовской области
17:00 | 21 ноября
Саратовские студенты принимают участие во Всероссийском спортивно-патриотическом фестивале
15:30 | 21 ноября
Каждый третий инвестиционный проект в Саратовской области реализуется в промышленности
14:30 | 21 ноября
На ярмарке выходного дня на Театральной площади возобновляется продажа мяса, молока и рыбной продукции
13:00 | 21 ноября
Уничтожил танки врага ценой собственной жизни
12:30 | 21 ноября
«Серебряные» волонтеры отправили участникам СВО шерстяные носки, варежки и письма
8 марта 2026 года на сцене ЛДС «Кристалл» состоится музыкальных событие – концерт Сергея Лазарева с масштабным шоу «Шоумен».

Шоу уже собрало тысячи зрителей по всей стране и стало символом нового уровня концертных постановок в России. Премьера проекта в Москве прошла с аншлагом: более 30 000 зрителей за три дня.

Грандиозное световое оформление, LED-инсталляции, спецэффекты и элементы театрального перформанса превращают каждую песню в отдельную историю. На сцене оживают сюжеты, отражающие внутренний мир артиста, его путь, мечты и силу творчества.

Музыкальная основа шоу – одноименная композиция «Шоумен», в которой Лазарев приоткрывает закулисье профессии артиста и говорит о том, что стоит за блеском софитов. Программа включает не только легендарные хиты, но и новые песни, созданные специально для этого тура.

Проект стал знаковым для российского шоу-бизнеса: в нем задействована команда из десятков специалистов по свету, звуку и визуальным эффектам, а уровень постановки сопоставим с лучшими мировыми шоу.