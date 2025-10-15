15 октября 2025 СРЕДА
18:08 | 14 октября
Саратовцы поддерживают жителей Молодежного и строительство новой школы
18:08 | 14 октября
Общественники оценили выделение дополнительных средств на ремонт дорог Саратова
17:00 | 14 октября
В Саратовской области капитальный ремонт провели в 128 многоэтажках
16:56 | 14 октября
Жители Саратовской области выбрали обладателя самого доброго сердца
16:40 | 14 октября
Саратовцев приглашают на флешмоб ко Дню отца
15:30 | 14 октября
На сцене ТЮЗа представят театрально-музыкальный перформанс «Дети войны –Великой Победе» на музыку Андрея Петрова
14:30 | 14 октября
В Чувашской республике обсудили развитие физкультуры и спорта в Приволжском федеральном округе
13:30 | 14 октября
Современный катер позволяет работать спасателям в самых экстремальных условиях
13:30 | 14 октября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:30 | 14 октября
Определиться с профессией поможет День открытых дверей «Профессионалитета»
Саратовцы поддерживают жителей Молодежного и строительство новой школы

Общество
Общество


Микрорайон Молодежный в Ленинском районе Саратова – место, где потребность в современной образовательной инфраструктуре назрела много лет назад. Существующие школы переполнены, обучение в две смены мешает наладить качественный образовательный процесс.

Октябрь стал отправной точкой для детей, родителей и педагогов – началось строительство долгожданной школы на 1100 мест с развитой спортивной инфраструктурой и бассейном. Обучение в светлых просторных классах и исключительно в первую смену – это всё станет реальностью.

В разных уголках Саратова горожане с активной жизненной позицией поддерживают право детей на обучение в самых лучших условиях, которые, несомненно, предоставит новая школа.

Напомним, на прошлой неделе проект долгожданного современного образовательного комплекса в микрорайоне Молодежный получил положительное заключение государственной экспертизы, было выдано разрешение на строительство. Подрядчик уже приступил к полномасштабным строительно-монтажным работам, ведется разработка котлована и обустройство подпорных стен. До этого в рамках подготовки к строительству были закуплены строительные материалы и согласованы схемы инженерных коммуникаций.

Ранее Нижегородский апелляционный суд отказал провокаторам в запрете на строительство школы в Молодежном, оставив в силе решение Саратовского областного суда, признавшего законным строительство образовательного учреждения.