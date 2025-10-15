Саратовцы поддерживают жителей Молодежного и строительство новой школы

просмотров: 129

Микрорайон Молодежный в Ленинском районе Саратова – место, где потребность в современной образовательной инфраструктуре назрела много лет назад. Существующие школы переполнены, обучение в две смены мешает наладить качественный образовательный процесс.Октябрь стал отправной точкой для детей, родителей и педагогов – началось строительство долгожданной школы на 1100 мест с развитой спортивной инфраструктурой и бассейном. Обучение в светлых просторных классах и исключительно в первую смену – это всё станет реальностью.В разных уголках Саратова горожане с активной жизненной позицией поддерживают право детей на обучение в самых лучших условиях, которые, несомненно, предоставит новая школа.Напомним, на прошлой неделе проект долгожданного современного образовательного комплекса в микрорайоне Молодежный получил положительное заключение государственной экспертизы, было выдано разрешение на строительство. Подрядчик уже приступил к полномасштабным строительно-монтажным работам, ведется разработка котлована и обустройство подпорных стен. До этого в рамках подготовки к строительству были закуплены строительные материалы и согласованы схемы инженерных коммуникаций.Ранее Нижегородский апелляционный суд отказал провокаторам в запрете на строительство школы в Молодежном, оставив в силе решение Саратовского областного суда, признавшего законным строительство образовательного учреждения.