10 октября 2025 ПЯТНИЦА
Новости
16:54 | 10 октября
Родители доверили контроль по новой школе в Молодежном замдиректору 75-й гимназии
16:00 | 10 октября
Саратовские дети проходят обучение в центре «Сириус»
15:54 | 10 октября
Пресс-конференция, посвященная Всероссийскому экономическому диктанту 2025 года, пройдет при участии Фонда Юрия Лужкова и членов ВЭО
15:30 | 10 октября
Участникам 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2025» привели в пример Саратовскую область
13:30 | 10 октября
8 медалей Всероссийских соревнований в копилке саратовских спортсменов
13:00 | 10 октября
В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление
12:30 | 10 октября
Министр Михаил Бутылкин рассказал алгоритм действий для саратовцев, если дома холодно
12:00 | 10 октября
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина
11:03 | 10 октября
18 октября пройдет третий отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов
10:00 | 10 октября
На первом в этом году Уроке цифры школьники узнали, кто такие ИИ-агенты
Общественник назвал сохранением исторической памяти присвоение железнодорожному вокзалу в Саратове имени Столыпина

Общество
Присвоение железнодорожному вокзалу Саратова имени Петра Аркадьевича Столыпина – это не просто дань памяти выдающемуся государственному деятелю, но и знаковое событие, подчеркивающее неразрывную связь истории России с ее современностью. Об этом заявил председатель Саратовского городского Совета ветеранов Евгений Усков, отметивший, что Столыпин, будучи саратовским губернатором, внес неоценимый вклад в развитие региона и всей страны.



- Пётр Аркадьевич Столыпин – не просто выдающийся государственный деятель. Это величайший человек своей эпохи, ставший рупором перемен, назревших в России в начале прошлого века. Его реформы, направленные на укрепление крестьянского землевладения, стимулировали экономический рост и социальную стабильность. Столыпин понимал важность развития инфраструктуры для процветания губернии, и именно при его участии были реализованы масштабные проекты, улучшившие транспортную доступность и торговые связи Саратова.

Столыпинская аграрная реформа стала поворотным моментом в истории российской деревни. Она позволила крестьянам стать полноправными хозяевами своей земли, что способствовало повышению их благосостояния и развитию сельского хозяйства.

Железнодорожный вокзал, как символ движения и прогресса, как нельзя лучше подходит для увековечивания памяти Столыпина. Это место, где встречаются люди из разных уголков страны, где начинается и заканчивается множество путешествий. Пусть имя Петра Аркадьевича Столыпина напоминает каждому, кто прибывает в Саратов или отправляется в путь, о великих свершениях, о стремлении к справедливости и процветанию России. Это решение – важный шаг в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании будущих поколений.