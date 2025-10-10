В Ленинском районе Саратова на строительной площадке новой школы, расположенной у сквера «Территория детства», состоялся молебен.

просмотров: 140

Мероприятие прошло по инициативе активистов из числа местных жителей, которые активно поддерживали создание нового учебного центра в микрорайоне Молодёжный. Напомним, подписи в поддержку строительства новой школы оставили более 25 тысяч горожан.Чин освящения провел настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Игорь Емельяненко. В своем слове он поздравил собравшихся с началом работ и выразил надежду, что будущая школа станет центром воспитания детей в духе любви к Отечеству.На мероприятии присутствовал председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Илья Губерт. Он отметил, что инициатива жителей присвоить новому учебному заведению имя Героев специальной военной операции очень важна. Он передал слова поддержки от действующих военнослужащих.Проект новой школы является долгожданным для микрорайона. Учреждение, рассчитанное более чем на тысячу учеников, будет интегрировано в сквер «Территория детства» и получит большое спортивное ядро, открытое для всех местных жителей.