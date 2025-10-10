10 октября 2025 ПЯТНИЦА
20:51 | 09 октября
Глава региона Роман Бусаргин вошел в ТОП-5 губернаторов с наибольшим количеством подписчиков в национальном мессенджере МАХ
20:14 | 09 октября
В новой поликлинике Энгельса ведётся чистовая отделка
20:08 | 09 октября
В Ленинском районе Саратова на строительной площадке новой школы, расположенной у сквера «Территория детства», состоялся молебен.
18:00 | 09 октября
Ведущие театры страны представят в Саратове свои интерпретации классической комедии "Горе от ума"
17:30 | 09 октября
Молодежь Саратовской области активно выбирает креативные индустрии для бизнеса
16:30 | 09 октября
Новое диагностическое оборудование в Саратовской районной больнице помогает выявлять различные патологии
15:16 | 09 октября
Почетный работник речного флота приветствует покупку «Марлинов» для Саратовской гавани
14:30 | 09 октября
Стартовал региональный этап федеральной программы "Серебряный старт" для пенсионеров
13:35 | 09 октября
Саратовская область вошла в новый каталог туристических автомобильных маршрутов
13:30 | 09 октября
В муниципалитетах области продолжается реализация инициативных проектов
Мероприятие прошло по инициативе активистов из числа местных жителей, которые активно поддерживали создание нового учебного центра в микрорайоне Молодёжный. Напомним, подписи в поддержку строительства новой школы оставили более 25 тысяч горожан.

Чин освящения провел настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» иерей Игорь Емельяненко. В своем слове он поздравил собравшихся с началом работ и выразил надежду, что будущая школа станет центром воспитания детей в духе любви к Отечеству.

На мероприятии присутствовал председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Илья Губерт. Он отметил, что инициатива жителей присвоить новому учебному заведению имя Героев специальной военной операции очень важна. Он передал слова поддержки от действующих военнослужащих.

Проект новой школы является долгожданным для микрорайона. Учреждение, рассчитанное более чем на тысячу учеников, будет интегрировано в сквер «Территория детства» и получит большое спортивное ядро, открытое для всех местных жителей.