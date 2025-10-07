7 октября 2025 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
18:00 | 07 октября
Увеличение финансирования позволяет выстроить эффективную систему обеспечения льготными лекарствами
17:00 | 07 октября
На новом флюорографе уже проведено порядка 2 тыс исследований
16:00 | 07 октября
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Голос истории»
15:10 | 07 октября
Юные «рифовцы» завоевали 14 золотых медалей на Всероссийской спартакиаде по спорту глухих
14:38 | 07 октября
Поддержана идея создания Всероссийского союза защитников животных
14:30 | 07 октября
Три нарушения выявлены в охотугодьях области за прошедшую неделю
13:14 | 07 октября
Суд в очередной раз подтвердил законность строительства школы в Молодежном
12:30 | 07 октября
В Энгельсе завершил работу молодежный форум «КЕДР»
12:21 | 07 октября
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном

Общество
Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном

Сегодня в Четвертом апелляционном суде в городе Нижний Новгород проходит судебное заседание по рассмотрению жалобы группы провокаторов, агитирующих против строительства новой современной школы в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова. Псевдоактивисты пытаются убедить всех, что решение построить востребованную школу в рамках развития парка «Территория детства», которое ждут тысячи родителей, незаконно.

Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции уже подтвердил законность подготовительный работ к строительству современного образовательного комплекса. Вчера проект долгожданной школы с бассейном получил положительное заключение государственной экспертизы. Было выдано разрешение на строительство.

Как информирует в своих соцсетях председатель Саратовского регионального отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей Авезниязов со ссылкой на своих коллег из нижегородского отделения ветеранской организации, в настоящее время у здания Четвертого апелляционного суда проходит акция сторонников строительства образовательного учреждения, специально приехавших в Нижний Новгород из Саратова. Активисты стоят на своей позиции - школа нужна и должна быть построена.

«Ждем справедливого решения! Саратову нужна школа!» - таков лозунг активистов из нашего города.

Вместе с тем саратовцы информируют, что на улице Мичурина у здания Саратовского областного суда, где ведётся трансляция заседания Четвертого апелляционного суда Нижнего Новгорода, проходит аналогичная акция сторонников возведения школы.

- Сегодня мы защищаем не просто новую школу в Ленинском районе – мы боремся за будущее наших детей, достойных качественного и современного образования, - сообщила участница мероприятия, назвавшаяся Ириной.

Напомним, школа, которую ждут тысячи родителей, станет частью проекта развития сквера «Территория детства», где уже установлена современная система автополива и в будущем запланированы высадка новых зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм. Школа будет включать в себя большое спортивное ядро - доступное для всех жителей микрорайона. Также новое образовательное учреждение решит проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены.