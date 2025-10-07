Саратовцы отправились в Нижний Новгород, чтобы защитить будущую школу в Молодежном

просмотров: 104

Сегодня в Четвертом апелляционном суде в городе Нижний Новгород проходит судебное заседание по рассмотрению жалобы группы провокаторов, агитирующих против строительства новой современной школы в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова. Псевдоактивисты пытаются убедить всех, что решение построить востребованную школу в рамках развития парка «Территория детства», которое ждут тысячи родителей, незаконно.Ранее первый кассационный суд общей юрисдикции уже подтвердил законность подготовительный работ к строительству современного образовательного комплекса. Вчера проект долгожданной школы с бассейном получил положительное заключение государственной экспертизы. Было выдано разрешение на строительство.Как информирует в своих соцсетях председатель Саратовского регионального отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей Авезниязов со ссылкой на своих коллег из нижегородского отделения ветеранской организации, в настоящее время у здания Четвертого апелляционного суда проходит акция сторонников строительства образовательного учреждения, специально приехавших в Нижний Новгород из Саратова. Активисты стоят на своей позиции - школа нужна и должна быть построена.«Ждем справедливого решения! Саратову нужна школа!» - таков лозунг активистов из нашего города.Вместе с тем саратовцы информируют, что на улице Мичурина у здания Саратовского областного суда, где ведётся трансляция заседания Четвертого апелляционного суда Нижнего Новгорода, проходит аналогичная акция сторонников возведения школы.- Сегодня мы защищаем не просто новую школу в Ленинском районе – мы боремся за будущее наших детей, достойных качественного и современного образования, - сообщила участница мероприятия, назвавшаяся Ириной.Напомним, школа, которую ждут тысячи родителей, станет частью проекта развития сквера «Территория детства», где уже установлена современная система автополива и в будущем запланированы высадка новых зеленых насаждений, установка малых архитектурных форм. Школа будет включать в себя большое спортивное ядро - доступное для всех жителей микрорайона. Также новое образовательное учреждение решит проблему с переполненностью в классах и обучением в две смены.