После перерыва Иван Костров снова в кадре — эпизод в «Райском»

просмотров: 94

После затяжного перерыва в карьере актер Иван Костров снова оказался в кадре. Его новая работа — эпизодическая роль Дениса в телевизионном сериале «Райский» на канале «Россия 1». Для Кострова это не просто очередная строчка в фильмографии, а результат усиленной работы за последние полгода.Весной актер прошел целую серию проб, которые завершались отказами. «Отказы следовали один за другим, и я даже начал сомневаться в себе», — признался Иван на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Его сомнения стали толчком к работе над собой: тренинги, актерские мастер-классы, анализ прошлых ошибок и новые техники самопроб. Он изучал голоса режиссеров, смотрел разборы кастингов и даже записывал свои репетиции на видео, чтобы увидеть свои недочеты со стороны. Итогом работы над собой стало приглашение в проект федерального уровня. Сам артист называет это «долгожданным чудом».На площадке Костров с ходу вжился в образ Дениса — персонажа, который появляется всего в нескольких сценах, но требует точной эмоциональной подачи. Иван признается, что эпизодические роли не так просты, как кажутся: нужно с ходу войти в образ, раскрыть характер персонажа с первого дубля и не потеряться на фоне опытных актеров. «Да, я пару раз забывал текст. Но ошибается только тот, кто ничего не делает», — признается Иван.Съемочная группа отметила дисциплинированность и собранность Ивана. По словам ассистента режиссера, Иван приходил на съемочную площадку раньше остальных, чтобы освоиться и почувствовать атмосферу локации. Коллеги по кадру отмечают, что Иван быстро адаптируется к корректировкам и меняет подачу в зависимости от замечаний постановщика.Особое внимание привлекло короткое видео со съемочной площадки, которым Иван поделился на своей страничке во «ВКонтакте». Актер показал свой трейлер, где между дублями он мог отдыхать, репетировать и обсуждать сцены с коллегами. Его ролик — пример честного взгляда на съемочный процесс без глянца и прикрас.Для Ивана Кострова участие в съемках сериала «Райский» — это новая точка отсчета. «Хочу двигаться дальше: от второстепенных ролей плавно переходить к главным. Я считаю себя вполне готовым к более серьезным ролям», — говорит актер. Иван наполнен уверенностью и энтузиазмом, а его слова звучат более чем убедительно.