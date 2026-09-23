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Саратовская область вошла в топ-4 регионов ПФО по роботизации производств  

Новости
Саратовская область вошла в топ-4 регионов ПФО по роботизации производств  

Саратовская область заняла четвёртое место в Приволжском федеральном округе по применению робототехники на производствах. На предприятиях региона используется 339 промышленных роботов. Опередили нашу область Самарская и Нижегородская области и Республика Татарстан.
 
Один из примеров автоматизации — электротехнический завод «ГЭКСАР» в Саратове. Предприятие работает с 1895 года и выпускает оборудование для железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе электродвигатели стрелочных приводов и панели питания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.
 
В рамках модернизации производства здесь внедрили коллаборативные роботы, объединённые со станками с числовым программным управлением. Роботизированные ячейки выполняют токарную обработку, шлифование валов и роторов электродвигателей, а также гибочные работы. Это позволило сократить время обработки деталей, снизить уровень брака и уменьшить влияние человеческого фактора.

Министерство промышленности и энергетики области

Фото предприятия "ГЭКСАР"