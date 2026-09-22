23 сентября 2026 СРЕДА
Новости
17:42 | 22 сентября
Жители проголосовали за партии, которые доказали свою работоспособность
14:30 | 22 сентября
Минтруд напоминает: многодетные семьи Саратовской области могут получить компенсацию за обучение детей в вузах и ссузах
13:42 | 22 сентября
В Саратовской области стартовал второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
12:07 | 22 сентября
Фестиваль «Казачьи кренделя» соберет в Саратове ценителей казачьей культуры
10:37 | 22 сентября
В Балашове открылся детский культурно-просветительский центр «Колесо времени»
17:00 | 21 сентября
Энгельс получит 16 млн рублей на семейную культуру в 2027 году
16:30 | 21 сентября
На закрытии фестиваля «Саратовские страдания» покажут фрески затопленного монастыря
16:10 | 21 сентября
Роман Бусаргин: Доверие избирателей обеспечило уверенную победу Единой России
16:09 | 21 сентября
В Детском оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина стартовал Астрономический фестиваль «Звезда Гагарина»
16:00 | 21 сентября
В Саратовской области успешно функционирует семь региональных сосудистых центров
История про газ и про нас
Подробнее
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Жители проголосовали за партии, которые доказали свою работоспособность

Новости

Сергей Шаров, руководитель регионального исполкома Народного фронта «За Россию!» прокомментировал итоги выборов депутатов Госдумы РФ:

Жители проголосовали за партии, которые доказали свою работоспособность




Итоги выборов депутатов Государственной Думы в Саратовской области говорят сами за себя. Явка составила более 66 процентов — это очень серьёзный показатель. Люди пришли на участки и своим голосованием чётко обозначили позицию.
Общество очередной раз консолидировалось перед внешней угрозой, поддержав политику Президента, направленную на защиту наших интересов и развитие страны. По одномандатным округам поддержаны самые достойные кандидаты — те, кто зарекомендовал себя реальными делами на благо региона и страны. По спискам голоса отданы партиям, которые традиционно представлены в парламенте и доказали свою работоспособность. Это закономерный результат: люди выбирают тех, кому доверяют, и тех, кто доказал делом, что способен брать ответственность.
Общество поддерживает тот курс на стабильность и развитие, который задан Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И результат этих выборов — прямое тому свидетельство. Граждане выразили уверенность в том, что страна должна двигаться вперёд, сохраняя суверенитет, опираясь на внутренние силы и сплочённость. Для нас в Народном фронте это особенно значимо: мы каждый день работаем с людьми, видим их запросы, передаём их наверх — и видим, что власть эти запросы слышит. Выборы подтвердили, что диалог между обществом и государством работает, и люди готовы участвовать в нём не только через общественные организации, но и через урну для голосования