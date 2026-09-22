просмотров: 142

Итоги выборов депутатов Государственной Думы в Саратовской области говорят сами за себя. Явка составила более 66 процентов — это очень серьёзный показатель. Люди пришли на участки и своим голосованием чётко обозначили позицию.Общество очередной раз консолидировалось перед внешней угрозой, поддержав политику Президента, направленную на защиту наших интересов и развитие страны. По одномандатным округам поддержаны самые достойные кандидаты — те, кто зарекомендовал себя реальными делами на благо региона и страны. По спискам голоса отданы партиям, которые традиционно представлены в парламенте и доказали свою работоспособность. Это закономерный результат: люди выбирают тех, кому доверяют, и тех, кто доказал делом, что способен брать ответственность.Общество поддерживает тот курс на стабильность и развитие, который задан Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. И результат этих выборов — прямое тому свидетельство. Граждане выразили уверенность в том, что страна должна двигаться вперёд, сохраняя суверенитет, опираясь на внутренние силы и сплочённость. Для нас в Народном фронте это особенно значимо: мы каждый день работаем с людьми, видим их запросы, передаём их наверх — и видим, что власть эти запросы слышит. Выборы подтвердили, что диалог между обществом и государством работает, и люди готовы участвовать в нём не только через общественные организации, но и через урну для голосования