На закрытии фестиваля «Саратовские страдания» покажут фрески затопленного монастыря

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Сегодня, 21 сентября, фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» официально завершает свою программу. Финальным событием фестиваля станет показ документального фильма «Фрески затопленного монастыря».- Лента повествует о драматической и вдохновляющей истории сохранения культурного наследия. В центре сюжета — реставратор и исследователь Елизавета Лихачёва, которая берёт на себя непростую задачу: по крупицам отыскать и собрать уцелевшие фрагменты росписей, известных как фрески «Апокалипсиса», чтобы вернуть их в экспозицию Музея архитектуры, - - рассказала директор фестиваля Татьяна Зорина.Фильм показывает не только технические и научные стороны реставрации, но и человеческую преданность делу сохранения истории и духовных ценностей.- Кино остаётся одним из самых мощных инструментов сохранения и передачи культурной памяти. В год единства народов России особенно важно показывать фильмы, которые рассказывают о нашей общей истории, бережно сохраняют региональные традиции и объединяют людей вокруг ценностей искусства и наследия. Такие проекты вдохновляют на бережное отношение к культурным объектам и способствуют укреплению межнационального взаимопонимания, - считает министр культуры области Наталия Щелканова.Церемония закрытия фестиваля и показ пройдут в Большом зале «Дома кино» по адресу: ул. Октябрьская, 43.Начало — в 18.00. Вход для зрителей свободный.