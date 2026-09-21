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На закрытии фестиваля «Саратовские страдания» покажут фрески затопленного монастыря

Новости / Культура
На закрытии фестиваля «Саратовские страдания» покажут фрески затопленного монастыря


Сегодня, 21 сентября, фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» официально завершает свою программу. Финальным событием фестиваля станет показ документального фильма «Фрески затопленного монастыря».

- Лента повествует о драматической и вдохновляющей истории сохранения культурного наследия. В центре сюжета — реставратор и исследователь Елизавета Лихачёва, которая берёт на себя непростую задачу: по крупицам отыскать и собрать уцелевшие фрагменты росписей, известных как фрески «Апокалипсиса», чтобы вернуть их в экспозицию Музея архитектуры, - - рассказала директор фестиваля Татьяна Зорина.

Фильм показывает не только технические и научные стороны реставрации, но и человеческую преданность делу сохранения истории и духовных ценностей.

- Кино остаётся одним из самых мощных инструментов сохранения и передачи культурной памяти. В год единства народов России особенно важно показывать фильмы, которые рассказывают о нашей общей истории, бережно сохраняют региональные традиции и объединяют людей вокруг ценностей искусства и наследия. Такие проекты вдохновляют на бережное отношение к культурным объектам и способствуют укреплению межнационального взаимопонимания, - считает министр культуры области Наталия Щелканова.

Церемония закрытия фестиваля и показ пройдут в Большом зале «Дома кино» по адресу: ул. Октябрьская, 43.

Начало — в 18.00. Вход для зрителей свободный.