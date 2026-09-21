Энгельс получит 16 млн рублей на семейную культуру в 2027 году

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Пять проектов учреждений культуры Энгельсского района получили поддержку в конкурсном отборе на субсидии в рамках инициированного Президентом страны Владимиром Путиным нацпроекта «Семья». На реализацию инициатив в 2027 году будет направлено свыше 16 миллионов рублей.В Энгельсе на базе библиотеки № 1 откроется детский культурно‑просветительский центр «Швамбрания — остров открытий». Программа центра будет включать интерактивные краеведческие выставки, экскурсии, творческие мастер‑классы, театральные постановки по произведениям Льва Кассиля и энгельсских авторов, литературные викторины, а также создание видео‑ и аудиоэкскурсий. Проект рассчитан на вовлечение детей и семей в системную просветительскую и творческую деятельность.Дом культуры «Новопушкинский» реализует проект «В каждой ноте — марш Победы!», направленный на сохранение и развитие традиций духовой музыки. В его рамках пройдут показательные выступления духовых оркестров, парадные дефиле и концерты на открытой площадке парка: строевая подготовка под музыку, исполнение произведений в аранжировках для духового оркестра и сопутствующие праздничные мероприятия.В Доме культуры «Мелиоратор» появится детский культурно‑просветительский центр с четырьмя функциональными зонами: мультишколой, творческой зоной, игровой зоной и зоной рисования песком. Центр будет работать как пространство для образовательных и досуговых программ для младших возрастов.В Домах культуры «Генеральский» и Дворце культуры «Восход» откроют кинозалы, оснащённые современным оборудованием и подключённые к единой цифровой платформе с библиотекой российских киноновинок и проверенных произведений национальной кинопродукции. Оборудование позволит показывать фильмы в комфортных условиях и проводить кинопоказы, фестивали и тематические кинолектории.«Поддержка проектов Энгельсского района в рамках нацпроекта «Семья» — важный шаг в укреплении культурной инфраструктуры региона. Новые детские центры и кинозалы создадут современные безопасные площадки для семейного досуга, помогут раскрыть творческий потенциал детей и станут центрами притяжения для сельских поселений. Мы видим, как инвестиции в культуру напрямую повышают качество жизни в муниципалитетах, и будем продолжать поддерживать инициативы, направленные на доступность образования и искусства для каждой семьи", - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Реализация проектов направлена на развитие культурной инфраструктуры и укрепление семейных коммуникаций. Новые пространства создадут дополнительные возможности для совместного досуга жителей района: дети получат условия для творческого развития, а семьи — доступ к культурным программам, включая современные кинопоказы.