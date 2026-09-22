Фестиваль «Казачьи кренделя» соберет в Саратове ценителей казачьей культуры
26 сентября в 12:00 на территории Этнографического комплекса народов Саратовской области «Национальная деревня» состоится Региональный фестиваль казачьей культуры «Казачьи кренделя». Организаторы приглашают на праздник всех желающих: каждого гостя ждут чай из самовара и сладкие угощения.
Площадка праздника
Фестиваль пройдет на территории Этнографического комплекса народов Саратовской области «Национальная деревня» ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы» (парк «Победы», Соколовая гора, город Саратов).
Проект – победитель регионального конкурса
Мероприятие проводится в рамках реализации социального проекта «Региональный фестиваль казачьей культуры “Лазорик"». Проект стал победителем регионального конкурса 2026 года, проводимого Министерством внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.
Что ждет гостей
Организаторы приглашают посетить праздник всех, кто любит и бережет казачьи традиции. Для всех гостей будет организован чай из самовара и сладкие угощения, а атмосфера «Национальной деревни» позволит полностью погрузиться в самобытную культуру казачества.
Полезная информация
- Дата и время: 26 сентября 2026 года, 12:00
- Место: Этнографический комплекс «Национальная деревня» (парк «Победы», Соколовая гора, Саратов)
- Для гостей: чай из самовара и сладкие угощения